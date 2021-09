Зміна клімату: кількість днів у році з температурою вище 50 ° C подвоїлася

Температура повітря підвищилася в більшій частині планети.

Глобальний аналіз BBC показав, що кількість днів у році з температурою вище 50 ° C збільшувалася з 1980 року. Температура вище 50 ° C спостерігалася приблизно 14 днів на рік з 1980 по 2009 роки. Близько 26 днів у році така спека була в період з 2010 по 2019 роки. У цьому ж десятилітті також стало більше днів з температурою + 45 ° C і вище.

За словами вчених з Оксфордського університету, збільшення кількості дуже жарких днів на планеті безпосередньо пов'язане зі спалюванням викопного палива. Спека може бути смертельною для людини і негативно впливати на природу, будівлі, дороги, енергосистеми.

Температура + 50 ° C буває в основному на Близькому Сході і в країнах Перської затоки. Але після рекордних температур цього літа досягали + 48,8 ° C в Італії і +49,6 ° C в Канаді, учені попередили, що температура вище + 50 ° C буде і в інших місцях на планеті, якщо не скоротити викиди в атмосферу.

За словами вчених, якщо терміново не скоротити викиди, то екстремальні температури стануть більш частим явищем і матимуть усе більш серйозні наслідки для людини і планети в цілому.

За останні 10 років максимальна температура повітря на планеті збільшилася на півградуса порівняно з 1980 — 2009 роками, кажуть учені. Але в Східній Європі, південній частині Африки і в Бразилії було зафіксовано підвищення температури на понад 1 ° C, а в деяких частинах Арктики і Близького Сходу — на понад 2 ° C.

Учені закликають світових лідерів вжити заходів щодо скорочення викидів, щоб обмежити зростання глобальної температури. Згідно з дослідженням Університету Ратгерса в США до 1,2 мільярда людей у всьому світі можуть зіткнутися з умовами теплового стресу до 2100 року, якщо нинішні рівні глобального потепління збережуться. Це як мінімум у чотири рази більше людей, ніж страждають від підвищення температури зараз. Сильна спека стає причиною засух і лісових пожеж, а також збільшується територія пустель, що негативно впливає на життя людей на планеті.

На Землі існує кілька дуже жарких місць, у деяких навіть живуть люди.

Долина Смерті, Каліфорнія, США

Влітку 1913 тут була зафіксована температура +56,7 ° C, а в серпні 2020 року — +54,4 ° C. Середня температура в цьому місці сьогодні досягає + 47 ° C влітку, і це найбільш посушливе місце в США.

Уаргла, Алжир

5 липня 2018 року в місті Уаргла в Алжирі була зафіксована найвища температура, коли-небудь зареєстрована в Африці, — + 51,3 ° C.

Мітріба, Кувейт

21 липня 2016 року в Мітрібі, віддаленому районі на північному заході Кувейту, температура досягла +53,9 ° C. Це найвища температура, коли-небудь зареєстрована в континентальній частині Азії.

Басра, Ірак

22 липня 2016 року в міжнародному аеропорту Басри в Іраку була зафіксована температура +53,9 ° C.

Турбат, Пакистан

У Турбаті, місті, розташованому на півдні Пакистану, 28 травня 2017 року було зафіксовано температуру +53,7 ° C.

Даллол, Ефіопія

У поселенні Даллол в Ефіопії середньодобова максимальна температура становила +41 ° C з 1960 по 1966 роки. Тут була найвища середня температура серед усіх населених пунктів на Землі.

Азізія, Лівія

У місті Азізія в 1922 році була зафіксована температура на рівні 58 градусів за Цельсієм. Однак, у 2012 році метеорологи оголосили, що ці дані не відповідають дійсності. Проте, у середині літа в місті як і раніше регулярно буває температура вище за +48 ° C.

Куріят, Оман

У місті Куріят 26 червня 2018 року було зафіксовано найвищу нічну температуру — +42,6 °.

Деште-Лут, Іран

У цій пустелі зафіксовані найвищі температури на планеті. Супутникові вимірювання, зроблені в період з 2003 по 2009 роки, показали, що максимальна температура становить +70,7 ° C.

Бандар-е-Махшахр, Іран

У цьому іранському місті була зафіксована температура повітря +51 ° C.