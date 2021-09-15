Основано на реальных событиях. Круги ада Данте имеют схожесть со строением Земли

В "Божественной комедии" можно найти реальные геологические события.

Согласно христианской традиции, внутренняя Земля — ​​это ад. Итальянский поэт Данте Алигьери в своей "Божественной комедии" представил особенно сложную версию ада. Там есть девять кругов ада, а Люцифер находится среди самых нижних, реальных ландшафтов и ​​геологических событий. По словам геолога Марко Романо, в аду Данте можно найти землетрясения, оползни и даже некоторые виды горных пород и минералов, сообщает Forbes

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Данте представлял Ад как перевернутый конус, круги которого постепенно уменьшаются по мере приближения к ядру Земли. Каждый круг был посвящен определенному греху и наказанию за него. Во время путешествия из ада через чистилище в рай Данте ведет тень древнеримского поэта Вергилия. Во время путешествия их путь преграждают руины, разрушенные, древним землетрясением и оползнем.

В этом месте Данте описывает оползень возрастом 3000 лет в долине Адидже в итальянских Альпах, даже утверждая, что причиной этого древнего оползня была эрозия или землетрясение. Возможно, Данте посещал это место, так как какое-то время жил в соседнем городе Верона.

Интересно, что Данте не описал ад, наполненный огнем, хотя вулканы Этна и Везувий в древние времена считались вратами в ад. Оба вулкана были относительно спокойными в начале 14 века поэтому, возможно, не представляли реального интереса для поэта.

Но в произведении Данте незначительная вулканическая активность играет роль в наказании грешников. На третьем круге симонистов (людей, которые продавали священные артефакты ради прибыли) вбивают вниз головой в землю и "крепко сжимают в трещинах", в то время как горящая сера падает сверху.

Грабителей наказывают на восьмом круге ада, заполненном ядовитыми змеями. Данте описывает то, что видит, глядя вниз:

"Люди бежали в ужасе, обнаженные, без надежды найти гелиотроп. Их руки были связаны за спиной змеями".

Гелиотроп (разновидность минерала халцедон) был драгоценным камнем, очень ценимым за его магические свойства в древние времена, его применяли для защиты от яда змей. Как обещает надпись над вратами ада, у грешников нет надежды найти здесь драгоценный камень и избежать наказания.

После ада Данте наконец достигает горного ландшафта чистилища:

"Восхождение истощило мои силы, я закричал: Господи, повернись ко мне, если ты не остановишься, я останусь здесь, на склоне горы!"

Сегодня "Божественная комедия" ценится как шедевр мировой поэзии, но она также дает представление о том, что знали люди о Земле в XIV веке.