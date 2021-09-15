Засновано на реальних подіях. Кола пекла Данте сходяться з будовою Землі

У "Божественній комедії" можна знайти реальні геологічні події.

Згідно з християнською традицією, внутрішня Земля — ​​це пекло. Італійський поет Данте Аліг'єрі у своїй "Божественній комедії" представив особливо складну версію пекла. Там є дев'ять кіл пекла, а Люцифер серед найнижчих, реальних ландшафтів і геологічних подій. За словами геолога Марко Романо, у пеклі Данте можна знайти землетруси, зсуви і навіть деякі види гірських порід та мінералів, повідомляє Forbes.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Данте представляв Пекло як перевернутий конус, кола якого поступово зменшуються в міру наближення до ядра Землі. Кожне коло було присвячене певному гріху і покаранню за нього. Під час подорожі з пекла через чистилище в рай Данте веде тінь давньоримського поета Вергілія. Під час подорожі їхній шлях перепиняють руїни, зруйновані древнім землетрусом і зсувом.

У цьому місці Данте описує зсув віком 3000 років у долині Адідже в італійських Альпах, навіть стверджуючи, що причиною цього древнього зсуву була ерозія або землетрус. Можливо, Данте відвідував це місце, адже якийсь час жив у сусідньому місті Верона.

Цікаво, що Данте не описав пекло, наповнене вогнем, хоча вулкани Етна і Везувій у стародавні часи вважалися воротами в пекло. Обидва вулкани були відносно спокійними на початку 14 століття тому, можливо, не представляли реального інтересу для поета.

Але у творі Данте незначна вулканічна активність відіграє роль у покаранні грішників. На третьому колі сімоністів (людей, які продавали священні артефакти заради прибутку) вбивають вниз головою в землю і "міцно стискають у тріщинах", у той час як сірка у вогні падає зверху.

Грабіжників карають на восьмому колі пекла, заповненому отруйними зміями. Данте описує те, що бачить, дивлячись вниз:

"Люди бігли в жаху, оголені, без надії знайти геліотроп. Їхні руки були зв'язані за спиною зміями".

Геліотроп (різновид мінералу халцедон) був дорогоцінним каменем, дуже цінуємо за його магічні властивості в стародавні часи, його застосовували для захисту від отрути змій. Як обіцяє напис над вратами пекла, у грішників немає надії знайти тут дорогоцінний камінь і уникнути покарання.

Після пекла Данте нарешті досягає гірського ландшафту чистилища:

"Сходження виснажило мої сили, я закричав: Господи, повернись до мене, якщо ти не зупинишся, я залишуся тут, на схилі гори!"

Сьогодні "Божественна комедія" цінується як шедевр світової поезії, але вона також дає уявлення про те, що знали люди про Землю в XIV столітті.