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Большой и быстрый. Ученые увидели, как в Юпитер врезался неизвестный объект (фото)

Юлия Чайка
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Юпитер, газовый гигант, космос, звезды, фото

Астрономы пока не знаю, чем является этот объект, но, вероятней всего, это был астероид или маленькая комета.

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он настолько велик, что в нем могли бы поместиться более 1300 Земель. Его атмосфера состоит в основном из газообразного водорода и гелия. Планета покрыта густыми красными, коричневыми, желтыми и белыми облаками. Исходя из этого, газовый гигант довольно легкая мишень, учитывая его гигантскую массу и гравитацию, пишет Forbes.

14 сентября неизвестный объект, скорее всего, астероид или маленькая комета, вызвал яркую вспышку, которую заметил бразильский астроном Жозе Луис Перейра.

Юпитер, удар, вспышка, фото
Яркая вспышка изображена справа от центра.

"Пока у нас не так много информации об объекте, но он должен быть большим и быстрым!", — сообщило Европейское космическое агентство.

Юпитеру не привыкать к таким ситуациям. Подобная вспышка была впервые обнаружена астрономом-любителем в августе 2019 года, последняя за относительно долгую историю столкновений. Такие удары также происходили в 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.

Удар, произошедший в 2016 году.

Наблюдатели со всего мира ожидают увидеть Юпитер после удара. Они надеются обнаружить темную отметину или временный след. Именно это произошло во время самого известного столкновения с Юпитером в июле 1994 года.

Комета Шумейкеров — Леви 9 раскололась и врезалась в планету. Она оставила на газовом гиганте целый след из обломков, поскольку мощные приливные силы Юпитера разорвали ее на части.

Юпитер, комета, следы, фото
Коричневыми пятнами отмечены места, где фрагменты кометы Шумейкеров-Леви 9 прорывались через атмосферу Юпитера в июле 1994 года.

То, что произошло с Юпитером на этой неделе, вряд ли сравнится со столкновением Шумейкеров — Леви 9, но астрономы в настоящее время заняты изучением планеты в поисках каких-либо зацепок.