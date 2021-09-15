Большой и быстрый. Ученые увидели, как в Юпитер врезался неизвестный объект (фото)
Астрономы пока не знаю, чем является этот объект, но, вероятней всего, это был астероид или маленькая комета.
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он настолько велик, что в нем могли бы поместиться более 1300 Земель. Его атмосфера состоит в основном из газообразного водорода и гелия. Планета покрыта густыми красными, коричневыми, желтыми и белыми облаками. Исходя из этого, газовый гигант довольно легкая мишень, учитывая его гигантскую массу и гравитацию, пишет Forbes.
14 сентября неизвестный объект, скорее всего, астероид или маленькая комета, вызвал яркую вспышку, которую заметил бразильский астроном Жозе Луис Перейра.
"Пока у нас не так много информации об объекте, но он должен быть большим и быстрым!", — сообщило Европейское космическое агентство.
Юпитеру не привыкать к таким ситуациям. Подобная вспышка была впервые обнаружена астрономом-любителем в августе 2019 года, последняя за относительно долгую историю столкновений. Такие удары также происходили в 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.
Наблюдатели со всего мира ожидают увидеть Юпитер после удара. Они надеются обнаружить темную отметину или временный след. Именно это произошло во время самого известного столкновения с Юпитером в июле 1994 года.
Комета Шумейкеров — Леви 9 раскололась и врезалась в планету. Она оставила на газовом гиганте целый след из обломков, поскольку мощные приливные силы Юпитера разорвали ее на части.
То, что произошло с Юпитером на этой неделе, вряд ли сравнится со столкновением Шумейкеров — Леви 9, но астрономы в настоящее время заняты изучением планеты в поисках каких-либо зацепок.