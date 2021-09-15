Великий і швидкий. Учені побачили, як у Юпітер врізався невідомий об'єкт (фото)
Астрономи поки не знають, чим є цей об'єкт, але, скоріше за все, це був астероїд або маленька комета.
Юпітер — найбільша планета Сонячної системи. Він настільки великий, що в ньому могли б поміститися понад 1300 Земель. Його атмосфера складається в основному з газоподібного водню і гелію. Планета вкрита густими червоними, коричневими, жовтими і білими хмарами. Виходячи з цього, газовий гігант досить легка мішень, з огляду на його гігантську масу і гравітацію, пише Forbes.
14 вересня невідомий об'єкт, швидше за все, астероїд або маленька комета, викликав яскравий спалах, який помітив бразильський астроном Жозе Луїс Перейра.
"Поки в нас не так багато інформації про об'єкт, але він повинен бути великим і швидким!", — повідомило Європейське космічне агентство.
Юпітеру не звикати до таких ситуацій. Подібний спалах був вперше виявлений астрономом-любителем у серпні 2019 року, останній за відносно довгу історію зіткнень. Такі удари також відбувалися у 2009, 2010, 2012 2016 і 2018 роках.
Спостерігачі з усього світу чекають побачити Юпітер після удару. Вони сподіваються виявити темну мітку або тимчасовий слід. Саме це сталося під час найвідомішого зіткнення з Юпітером у липні 1994 року.
Комета Шумейкерів — Леві 9 розкололася і врізалася в планету. Вона залишила на газовому гіганті цілий слід з уламків, оскільки потужні приливні сили Юпітера розірвали її на частини.
Те, що сталося з Юпітером на цьому тижні, навряд чи зрівняється із зіткненням Шумейкерів — Леві 9, але астрономи наразі зайняті вивченням планети в пошуках будь-яких зачіпок.