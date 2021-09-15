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Великий і швидкий. Учені побачили, як у Юпітер врізався невідомий об'єкт (фото)

Юлія Чайка
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Юпітер, газовий гігант, космос, зірки, фото

Астрономи поки не знають, чим є цей об'єкт, але, скоріше за все, це був астероїд або маленька комета.

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи. Він настільки великий, що в ньому могли б поміститися понад 1300 Земель. Його атмосфера складається в основному з газоподібного водню і гелію. Планета вкрита густими червоними, коричневими, жовтими і білими хмарами. Виходячи з цього, газовий гігант досить легка мішень, з огляду на його гігантську масу і гравітацію, пише Forbes.

14 вересня невідомий об'єкт, швидше за все, астероїд або маленька комета, викликав яскравий спалах, який помітив бразильський астроном Жозе Луїс Перейра.

Юпітер, удар, спалах, фото
Яскравий спалах зображений праворуч від центру.

"Поки в нас не так багато інформації про об'єкт, але він повинен бути великим і швидким!", — повідомило Європейське космічне агентство.

Юпітеру не звикати до таких ситуацій. Подібний спалах був вперше виявлений астрономом-любителем у серпні 2019 року, останній за відносно довгу історію зіткнень. Такі удари також відбувалися у 2009, 2010, 2012 2016 і 2018 роках.

Удар, який стався у 2016 році.

Спостерігачі з усього світу чекають побачити Юпітер після удару. Вони сподіваються виявити темну мітку або тимчасовий слід. Саме це сталося під час найвідомішого зіткнення з Юпітером у липні 1994 року.

Комета Шумейкерів — Леві 9 розкололася і врізалася в планету. Вона залишила на газовому гіганті цілий слід з уламків, оскільки потужні приливні сили Юпітера розірвали її на частини.

Юпітер, комета, сліди, фото
Коричневими плямами позначені місця, де фрагменти комети Шумейкерів-Леві 9 проривалися через атмосферу Юпітера в липні 1994 року.

Те, що сталося з Юпітером на цьому тижні, навряд чи зрівняється із зіткненням Шумейкерів — Леві 9, але астрономи наразі зайняті вивченням планети в пошуках будь-яких зачіпок.