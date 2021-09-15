Фильмы и книги синхронизируют сердцебиение людей, даже на расстоянии, – ученые

Сердцебиение людей синхронизируется, даже если они находятся далеко друг от друга.

Истории играют важную роль в формировании мира, который мы создали для себя, и оказывается, что они могут даже определять ритм нашего собственного сердца, сообщает Sciencealert

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Предварительное исследование того, что происходит c людьми, когда мы обращаем внимание на эти истории, показало, что наши сердца начинают биться в унисон, даже если мы находимся далеко друг от друга.

"Почему у людей учащается пульс? Мы думаем, что это потому, что вы должны быть готовы действовать в любой момент. А для этого вам нужно знать, что происходит вокруг. Даже если это просто история", — говорит соавтор исследования Лукас Парра.

Нейробиолог из Парижского института мозга Полин Перес и ее коллеги отслеживали частоту сердечных сокращений добровольцев во время серии экспериментов, используя электрокардиограмму.

Фото: ScienceAlert

При прослушивании 1-минутного фрагмента романа "20000 лье под водой" во время одного эксперимента, или нескольких минут обучающих видеороликов во время другого, ученые заметили, что частота сердечных сокращений синхронизируется между участниками исследования, независимо от того, где они находятся.

По словам ученых, такое явление не связано с эмоциями, что было теоретически доказано во время другого исследования, в котором наблюдали за людьми, которые смотрели один и тот же фильм.

При нарушении концентрации у участников эксперимента, например с помощью отвлекающих звуков, было замечено уменьшение синхронности их сердцебиения и возможности вспоминать повествование.

Также ученые сделали вывод, что сохранение памяти согласуется с сознательным восприятием, поэтому наши сердца бьются в такт с сознательной обработкой повествования нашим разумом.

"Слушатель обращает внимание на действия в истории. Дело не в эмоциях, а в том, чтобы быть вовлеченным, внимательным и думать о том, что будет дальше. Cердце реагирует на эти сигналы из мозга", — говорит нейробиолог Якобо Ситт.

Помимо изменений, вызванных физической активностью и другими факторами, вызывающими стресс, ритмы нашего сердца все время меняются естественным образом, говорят ученые. Это приписывают бессознательным процессам, но это исследование показывает, что сознательные процессы тоже играют определенную роль.

Перес и ее коллеги предполагают, что отдельные слова (а также общий смысл повествования и эмоции, которые они вызывают) определяют синхронность, и они отмечают, что связное повествование имеет решающее значение для создания синхронизированной активности, видимой при сканировании мозга.

Но ученые говорят, что в эксперименте принимали участие всего 20-30 человек, а для полного подтверждения данной теории необходимо провести исследование на больших группах людей.

Люди думают, что они по-своему реагируют на мир, но даже наши сердца реагируют очень похожим образом, когда мы слушаем короткие истории, утверждают ученые.