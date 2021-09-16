Выросла за неделю. Озоновая дыра над Южным полюсом стала больше Антарктиды

Ученые пока не знают, что вызвало такой резкий рост озоновой дыры.

Каждый год над Южным полюсом Земли образуется озоновая дыра. В этом году дыра всего за неделю стала больше Антарктиды. Об этом сообщает New Scientist.

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Ежегодно в период с августа по сентябрь, когда в Южном полушарии начинается весна, озоновый слой над Антарктидой становится тоньше. Таким образом, озоновая дыра достигает своего максимального размера в период с середины сентября до середины октября.

В этом году размеры озоновой дыры превысили масштабы 75% всех зафиксированных дыр с 1979 года. Ученые пока не знают, почему озоновая дыра так быстро разрослась в этом году.

В 2020 году размеры озоновой дыры достигли своего пика в 24 млн кв. км в начале октября. В начале нынешнего сезона озоновая дыра развивалась привычным образом, она значительно увеличилась в размерах за последнюю неделю.

За изменениями озоновых дыр следит Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) с помощью компьютерного моделирования и спутниковых наблюдений.

"Насколько мы можем судить, резкий рост озоновой дыры приостановился, но мы все еще можем наблюдать некоторое увеличение в начале октября", – говорит эксперт из CAMS Винсент-Анри Пой.

Озоновый слой обеспечивает важную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей. За последнее столетие этот слой атмосферы истончился из-за использования таких соединений, как хлорфторуглероды. Они достигают стратосферы и высвобождают атомы хлора, которые разрушают молекулы озона.

Восстановление озонового слоя Земли началось после того, как вышеупомянутые соединения были запрещены к использованию, правда, процесс идет не слишком быстро.

Рекордные показатели по глубине и площади озоновых дыр никогда не наблюдались в течение нескольких лет подряд. Известно, что самая большая озоновая дыра была зафиксирована в 2006 году. Но долгосрочная тенденция остается неизменной: с 1980 по начало 1990-х годов дыра быстро увеличивалась в размерах.

В первые годы 21-го века масштабы годовых озоновых дыр стабилизировались. По слова ученых, годовые колебания размеров дыр вызваны изменениями температуры и циркуляции атмосферы. Более холодные условия приводят к увеличению площади и снижению содержания озона в центре дыры.

Модели предсказывают, что озоновый слой Антарктики в основном восстановится к 2040 году.