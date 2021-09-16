Виросла за тиждень. Озонова діра над Південним полюсом стала більшою за Антарктиду

Учені поки не знають, що викликало таке різке зростання озонової діри.

Щороку над Південним полюсом Землі утворюється озонова діра. В цьому році діра всього за тиждень стала більшою за Антарктиду. Про це повідомляє New Scientist.

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Щорічно в період із серпня по вересень, коли в Південній півкулі починається весна, озоновий шар над Антарктидою стає тоншим. Таким чином озонова діра досягає свого максимального розміру в період із середини вересня до середини жовтня.

В цьому році розміри озонової діри перевищили масштаби 75% всіх зафіксованих дір з 1979 року. Учені поки не знають, чому озонова діра так швидко розрослася в цьому році.

У 2020 році розміри озонової діри досягли свого піку в 24 млн кв. км на початку жовтня. На початку нинішнього сезону озонова діра розвивалася звичним чином, вона значно збільшилася в розмірах за останній тиждень.

За змінами озонових дір стежить Служба моніторингу атмосфери Коперника (CAMS) за допомогою комп'ютерного моделювання і супутникових спостережень.

"Наскільки ми можемо судити, різке зростання озонової діри призупинилося, але ми все ще можемо спостерігати деяке збільшення на початку жовтня", — говорить експерт із CAMS Вінсент-Анрі Пой.

Озоновий шар забезпечує важливий захист від шкідливих ультрафіолетових променів. За останнє сторіччя цей шар атмосфери потоншав через використання таких з'єднань як хлорфторвуглеці. Вони досягають стратосфери і вивільняють атоми хлору, які руйнують молекули озону.

Відновлення озонового шару Землі почалося після того, як вищезгадані сполуки були заборонені до використання, правда, процес йде не дуже швидко.

Рекордні показники з глибини та площі озонових дір ніколи не спостерігалися протягом декількох років поспіль. Відомо, що найбільша озонова діра була зафіксована в 2006 році. Але довгострокова тенденція залишається незмінною: з 1980 по початок 1990-х років діра швидко збільшувалася в розмірах.

У перші роки 21-го століття масштаби річних озонових дір стабілізувалися. За слова вчених, річні коливання розмірів дір викликані змінами температури і циркуляції атмосфери. Більш холодні умови призводять до збільшення площі і зниження вмісту озону в центрі діри.

Моделі передбачають, що озоновий шар Антарктики в основному відновиться до 2040 року.