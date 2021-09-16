В протопланетных дисках были обнаружены молекулы, необходимые для зарождения жизни, - ученые

С помощью радиотелескопа ALMA, эксперты впервые начали искать эти молекулы в глубинных областях дисков, в масштабах, аналогичных нашей Солнечной системе.

Формирование жизни — тема, которая до сих пор полна неопределенностей. Как отмечают ученые, изобилие органических молекул, некоторые из которых причастны к происхождению жизни на Земле, распространены на протопланетных дисках, пишет IFLS.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Астрономы изучили пять звездных систем, в которых звезды окружены протопланетным диском, где активно формируются планеты. Четыре из них имеют уникальные химические сигнатуры таких молекул, как цианоацетилен (HC3N), ацетонитрил (CH3CN) и циклопропенилиден (C3H2). Их оказалось больше, чем ожидала команда.

"С помощью телескопа ALMA, мы впервые начали искать эти молекулы в глубинных областях дисков, в масштабах, аналогичных нашей Солнечной системе. Анализ показывает, что молекулы в основном расположены во внутренних регионах дисков", — рассказал доктор Джон Айли.

В регионах, где находятся эти крупные резервуары органических молекул, формируются не только планеты, но и астероиды, а также кометы. Кроме того, стоит отметить, что сложные химические структуры встречаются как в межзвездном пространстве, так и вокруг самих звезд, а также в различных средах по всему космосу.

[ + – ] Четыре протопланетных диска.

Лабораторные и теоретические исследования показали, что эти молекулы являются основными компонентами биологической химии на Земле, создавая сахар, аминокислоты и даже компоненты РНК при правильных условиях.

"Тем не менее многие среды, в которых мы находим эти сложные органические молекулы, довольно далеки от того, где формируются планеты. Поэтому мы хотели понять, где именно и в каком количестве эти молекулы присутствуют в местах рождения планет — протопланетных дисках", — отметил Айли.

Наличие этих молекул в больших количествах говорит о том, что, возможно, удастся обнаружить химические сигнатуры еще более сложных молекул.

"Мы надеемся, что ALMA поможет нам в этом. Если мы их обнаружим, то станем еще ближе к пониманию того, как первичные ингредиенты жизни могут собираться вокруг других звезд", — заключил Айли.