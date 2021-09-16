У протопланетних дисках були виявлені молекули, необхідні для зародження життя, — учені

За допомогою радіотелескопу ALMA, експерти вперше почали шукати ці молекули в глибинних місцях дисків, у масштабах, аналогічних нашій Сонячній системі.

Формування життя — тема, яка досі сповнена невизначеностей. Як зазначають учені, надмірна кількість органічних молекул, деякі з яких причетні до походження життя на Землі, поширена на протопланетних дисках, пише IFLS.

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Астрономи вивчили п'ять зоряних систем, у яких зірки оточені протопланетним диском, де активно формуються планети. Чотири з них мають унікальні хімічні сигнатури таких молекул, як ціаноацетілен (HC3N), ацетонітрил (CH3CN) і ціклопропеніліден (C3H2). Їх виявилося більше, ніж очікувала команда.

"За допомогою телескопа ALMA ми вперше почали шукати ці молекули в глибинних місцях дисків, у масштабах, аналогічних нашій Сонячній системі. Аналіз показує, що молекули в основному розташовані у внутрішніх місцях дисків", — розповів доктор Джон Айлі.

У регіонах, де розташовані ці великі резервуари органічних молекул, формуються не тільки планети, але й астероїди, а також комети. Крім того, варто зазначити, що складні хімічні структури зустрічаються як у міжзоряному просторі, так і навколо самих зірок, а також у різних середовищах по всьому космосу.

[ + – ] Чотири протопланетних диски.

Лабораторні та теоретичні дослідження показали, що ці молекули є основними компонентами біологічної хімії на Землі, створюючи цукор, амінокислоти і навіть компоненти РНК за правильних умов.

"Тим не менше багато середовищ, у яких ми знаходимо ці складні органічні молекули, досить далекі від того, де формуються планети. Тому ми хотіли зрозуміти, де саме і в якій кількості ці молекули є в місцях народження планет — протопланетних дисках", — зазначив Айлі.

Наявність цих молекул у великих кількостях говорить про те, що, можливо, вдасться виявити хімічні сигнатури ще більш складних молекул.

"Ми сподіваємося, що ALMA допоможе нам у цьому. Якщо ми їх знайдемо, то станемо ще ближчими до розуміння того, як первинні інгредієнти життя можуть збиратися навколо інших зірок", — підсумував Айлі.