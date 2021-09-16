Как Стена из "Игры престолов". Ученые визуализировали древний ледник, высотой в километр (видео)

Для того, чтобы проиллюстрировать размеры ледника, исследователи добавили местную достопримечательность города — холм Dundee Law высотой 174 м.

Потрясающее новое видео показывает, как выглядел один из шотландских городов — Данди, во времена последнего ледникового периода, когда он был покрыт километровым слоем льда, пишет Science Alert.

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Ледник нависает над городом, как огромная ледяная стена из сериала "Игра престолов", возвышающаяся над штаб-квартирой Ночного дозора — Черным замком.

Исследователь Киран Дункан из Университета Данди, создал видео в сотрудничестве с Максом Ван Виком де Вризом, гляциологом из Университета Миннесоты.

Для того, чтобы проиллюстрировать размеры ледника, они добавили местную достопримечательность города — холм Dundee Law высотой 174 м, примерно такой же высоты, как Монумент Вашингтона 169 м.

"Услышав такие цифры, я не до конца осознал их значимость и лишь, когда увидел в сравнении с холмом Dundee Law, понял насколько массивным был этот ледник", — рассказал Дункан.

Ледники покрывали Данди и большую часть Британских островов 20 000 лет назад, ближе к концу последнего ледникового периода (примерно от 2,6 миллионов до 11 700 лет назад). Как установили ученые, средняя температура воздуха последнего ледникового периода составляла примерно 7,8°C.

Люди приспосабливались к суровому климату, используя сухопутные мосты для переселения в новые регионы и создавая разные инструменты для пошива теплой одежды. К началу более теплой эпохи голоцена люди начали пользоваться благоприятными условиями, развивая методы ведения сельского хозяйства и одомашнивания животных. В то время, как мастодонты, саблезубые кошки, гигантские наземные ленивцы и другая мегафауна, царившая в ледниковый период, к его концу вымерла.

Когда Земля вновь прогрелась около 15 000 лет назад, ледники отступили и создали такие особенности ландшафта, как Dundee Law.

Чтобы найти более подробную информацию о леднике, исследователи просмотрели научные статьи, местные данные, модели льда, а также спутниковые снимки современных ледников в Гренландии. Затем Ван Вик де Вриз получил финансирование от British Society for Geomorphology и объединился с Дунканом, чтобы визуализировать ледник.

В 3-минутном фильме используются методы анимированной визуализации, отснятые кадры и замедленное видео, что позволило "оживить" древний ледник над Данди.