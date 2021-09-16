Як Стіна з "Гри престолів". Учені візуалізували давній льодовик, висотою кілометр (відео)

Для того, щоб проілюструвати розміри льодовика, дослідники додали місцеву визначну пам'ятку міста — пагорб Dundee Law висотою 174 м.

Приголомшливе нове відео показує, як виглядало одне із шотландських міст — Данді, за часів останнього льодовикового періоду, коли воно було покрите кілометровим шаром льоду, пише Science Alert.

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Льодовик нависає над містом, як величезна крижана стіна із серіалу "Гра престолів", що височіє над штаб-квартирою Нічної варти — Чорним замком.

Дослідник Кіран Дункан з Університету Данді, створив відео в співробітництві з Максом Ван Віком де Врізом, гляціологом з Університету Міннесоти.

Для того, щоб проілюструвати розміри льодовика, вони додали місцеву визначну пам'ятку міста — пагорб Dundee Law висотою 174 м, приблизно такої ж висоти, як Монумент Вашингтона 169 м.

"Почувши такі цифри, я не до кінця усвідомив їх значимість і лише, коли побачив у порівнянні з пагорбом Dundee Law, зрозумів наскільки потужним був цей льодовик", — розповів Дункан.

Льодовики покривали Данді та більшу частину Британських островів 20 000 років тому, ближче до кінця останнього льодовикового періоду (приблизно від 2,6 мільйонів до 11 700 років тому). Як встановили вчені, середня температура повітря останнього льодовикового періоду становила приблизно 7,8°C.

Люди пристосовувалися до суворого клімату, використовуючи сухопутні мости для переселення в нові регіони і створюючи різні інструменти для пошиття теплого одягу. До початку теплішої епохи голоцену люди почали користуватися сприятливими умовами, розвиваючи методи ведення сільського господарства й одомашнення тварин. У той час, як мастодонти, шаблезубі кішки, гігантські наземні лінивці й інша мегафауна, яка панувала в льодовиковий період, до його кінця вимерла.

Коли Земля знову прогрілася майже 15 000 років тому, льодовики відступили і створили такі особливості ландшафту, як Dundee Law.

Щоб знайти докладнішу інформацію про льодовик, дослідники переглянули наукові статті, місцеві дані, моделі льоду, а також супутникові знімки сучасних льодовиків у Гренландії. Потім Ван Вік де Вріз отримав фінансування від British Society for Geomorphology й об'єднався з Дунканом, щоб візуалізувати льодовик.

У 3-хвилинному фільмі використовуються методи анімованої візуалізації, відзняті кадри й уповільнене відео, що дозволило "оживити" древній льодовик над Данді.