Китай разрабатывает гиперзвуковые беспилотники для полетов между колониями на Марсе

Беспилотники смогут развивать скорость, которая в 5 раз превосходит скорость звука.

Ученые в Китае начали работу над гиперзвуковым беспилотником, который будет летать между будущими колониями на Марсе. Об этом сообщает Futurism.

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По данным китайских СМИ, команда ученых уже создала концепцию беспилотника, который весит почти 500 кг и может развивать скорость в 5 раз превосходящую скорость звука. Известно, что крейсерская высота беспилотника будет составлять 5 тыс. метров.

Однако проект находится на очень ранней стадии, и для его реализации потребуются десятилетия, если идея вообще осуществима.

"Первый гиперзвуковой полет на Марсе вряд ли произойдет в течение ближайших 30 лет, потому что необходимо решить множество технических проблем", – говорит участник команды разработчиков из Университета Бейхан Сюй Сюй.

Также пока неясно, будет ли скорость аппарата превышать скорость звука на Земле или на Марсе. По данным NASA, на Марсе скорость звука составляет около 244 метров в секунду, а на Земле – 331 м/с.

Гиперзвуковой беспилотник призван соединить разные колонии на Марсе. Очевидно, что будущие поселения будут рассредоточены по Красной планете, поэтому возможность путешествий между ними пригодится для совместного использования ресурсов.

"Когда люди начнут колонизировать Марс, и поселения будут строиться в разных местах по всей планете, появится потребность в быстром и удобном транспорте", – добавил Сюй.

По его словам, китайский дрон будет сильно отличаться от дрона NASA Ingenuity.

Китайский беспилотник должен быть достаточно большим, чтобы иметь возможность перевозить пассажиров, и возможно, товары. Также его дизайн будет напоминать крылатую ракету.

Корабль будет заправляться магнием. Как известно, атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, который довольно эффективно сжигает магний.

Китай надеется, что гиперзвуковые аппараты будут готовы к запуску в 2045 году.