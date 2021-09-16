Китай розробляє гіперзвукові безпілотники для польотів між колоніями на Марсі

Безпілотники зможуть розвивати швидкість, яка в 5 разів перевершує швидкість звуку.

Учені в Китаї почали роботу над гіперзвуковим безпілотником, який буде літати між майбутніми колоніями на Марсі. Про це повідомляє Futurism.

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За даними китайських ЗМІ, команда вчених уже створила концепцію безпілотника, який важить майже 500 кг і може розвивати швидкість у 5 разів перевищує швидкість звуку. Відомо, що крейсерська висота безпілотника становитиме 5 тис. метрів.

Однак, проєкт на дуже ранній стадії і для його реалізації будуть потрібні десятиліття, якщо ідея взагалі здійсненна.

"Перший гіперзвуковий політ на Марсі навряд чи відбудеться протягом найближчих 30 років, тому що необхідно вирішити безліч технічних проблем", — каже учасник команди розробників з Університету Бейхан Сюй Сюй.

Також поки незрозуміло, чи буде швидкість апарату перевищувати швидкість звуку на Землі чи на Марсі. За даними NASA, на Марсі швидкість звуку становить близько 244 метрів на секунду, а на Землі — 331 м/с.

Гіперзвуковий безпілотник покликаний поєднати різні колонії на Марсі. Очевидно, що майбутні поселення будуть розосереджені по Червоній планеті, тому можливість подорожей між ними стане в нагоді для спільного використання ресурсів.

"Коли люди почнуть колонізувати Марс, і поселення будуватимуться в різних місцях по всій планеті, з'явиться потреба в швидкому і зручному транспорті", — додав Сюй.

За його словами, китайський дрон буде сильно відрізнятися від дрона NASA Ingenuity.

Китайський безпілотник повинен бути досить великим, щоб мати можливість перевозити пасажирів, і можливо, товари. Також його дизайн буде нагадувати крилату ракету.

Корабель буде заправлятися магнієм. Як відомо, атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу, який досить ефективно спалює магній.

Китай сподівається, що гіперзвукові апарати будуть готові до запуску у 2045 році.