Сокрушительные и мощные. На Марсе происходили тысячи извержений вулканов

Извержения наполнили атмосферу таким количеством пыли и токсичных газов, что каждое из них изменило марсианский климат на несколько десятилетий.

Если вам кажется, что Марс — довольно негостеприимное место, то вы не ошибаетесь, однако нынешнее состояние планеты относительно мягкое по сравнению с ее далеким прошлым, пишет Science Alert.

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Примерно 4 миллиарда лет назад в регионе Красной планеты под названием Arabia Terra произошли тысячи мощных мегазвержений вулканов. Они наполнили атмосферу таким количеством пыли и токсичных газов, что каждое из них изменило марсианский климат на несколько десятилетий.

Эти процессы длились в течение примерно 500 миллионов лет. Это означает, что ранний Марс, как и ранняя Земля, когда-то сильно отличался от того, как он выглядит сегодня.

"Каждое из этих извержений оказало сильное влияние на климат. Вполне возможно, что выделившийся газ сделал атмосферу более плотной или закрыл Солнце и привел к тому, что атмосфера стала холоднее. Ученым предстоит провести немало исследований, чтобы попытаться понять влияние этих вулканов", — рассказал геолог Патрик Уэлли из Центра космических полетов имени Годдарда.

Мегаизвержения являются самыми мощными из всех известных извержений вулканов, с магнитудой 8 — самое высокое значение по шкале вулканической активности.

И хотя в Arabia Terra эта активность происходила очень давно, Уэлли и его команда смогли обнаружить ее доказательства на самой марсианской поверхности, благодаря данным, полученным с помощью спектрометра видимого и ближнего инфракрасного излучения CRISM.

Поверхность этого региона оказалась довольно интересной, она была покрыта огромными углублениями — ударными кратерами. Однако в исследовании 2013 года этим углублениям предлагалось другое происхождение — вовсе не ударные кратеры, а кальдеры.

Кальдеры представляют собой впадины, образовавшиеся в результате обрушения центральной части вулкана или сильных взрывов. Уэлли и его команда были заинтригованы этой идеей, однако различить ударные кратеры от кальдер не так уж и легко. Поэтому ученые решили искать нечто другое — большое количество вулканического пепла, который должен был отложиться в результате всех этих колоссальных извержений.

Анализ, проведенный командой, продолжил работу других ученых, которые ранее предположили, что минералы на поверхности Arabia Terra имеют вулканическое происхождение. Другая исследовательская группа, узнав, что углубления Arabia Terra могут быть кальдерами, подсчитала, где бы оседал пепел от мегаизвержений в регионе. В исследовании 2013 года было также смоделировано, сколько пепла должно было быть выброшено.

"Мы решили подхватить эту идею и сказали: "Хорошо, это минералы, ассоциирующиеся с измененным вулканическим пеплом, уже задокументированы, поэтому сейчас мы посмотрим, как они распределены, чтобы увидеть, следуют ли они той схеме, которую мы ожидаем от мегазвержений" — отметила вулканолог Матиелла Новак из Лаборатории прикладной физики.

Чтобы идентифицировать минералы на поверхности планеты, эксперты применили изображения со спектрометра MRO. Они обнаружили слоистые отложения, свидетельствующие об изменениях вулканического пепла по всему региону. К ним относятся вулканические минералы, превращенные водой в глину, включая монтмориллонит, имоголит и аллофан. Причем они находились именно там, где и должны были упасть, 4 — 3,5 миллиарда лет назад.

Исходя из объема вулканического пепла, ученые также выяснили, сколько произошло отдельных извержений. Как оказалось, за полмиллиарда лет их было от 1 000 до 2 000, в результате чего напрашивается вопрос: как на планете может быть только один тип вулканов, засоряющий регион?

Как заключили ученые, для ответа на этот и другие не менее важные вопросы, предстоит провести дополнительные исследования. Эксперты также надеются, что с помощью Arabia Terra они получат новые знания в области геологии.

Напомним, что недавно марсоход NASA Perseverance собрал с Красной планеты два образца горных пород. Эти образцы свидетельствуют о долгом контакте с водой, усиливая версию о существовании древней жизни на Красной планете.