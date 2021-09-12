Полученные Perseverance образцы горных пород, указывают — в прошлом на Марсе была вода (фото)

Каждый образец может помочь ученым получить представление о геологической истории кратера Езеро: приблизительное время его образования, когда появилось и исчезло в нем озеро и как менялся климат с течением времени.

Марсоход NASA Perseverance собрал два образца горных пород. Эти образцы свидетельствуют о долгом контакте с водой, усиливая версию о существовании древней жизни на Красной планете, пишет Science Alert.

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"Наши породы демонстрируют потенциально пригодную для жизни устойчивую среду. Для нас очень важно знать, что вода была там долгое время", — рассказал научный сотрудник миссии Кен Фарли.

Шестиколесный робот собрал свой первый образец 6 сентября, а второй 8 сентября. Perseverance является пятым марсоходом, успешно приземлившимся на Марс. Также были Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity. Первый из них, Sojourner, приземлился на Красную планету в 1997 году.

Помимо поиска древней жизни марсоход также изучит климат и геологию планеты и поможет ученым определить, возможно ли дальнейшее освоение планеты человеком.

Несмотря на то, что основную часть исследования проведут после того, как образцы вернутся на Землю, Perseverance уже начал делать некоторые важные открытия. Главное из них — новые доказательства того, что на Марсе когда-то был гораздо более гостеприимный ландшафт, чем сегодня.

[ + – ] Марсоход Perseverance является пятым марсоходом, успешно приземлившимся на Марс.

Первая попытка собрать образец в начале августа провалилась после того, как порода оказалась слишком рыхлой, чтобы выдержать бурение Perseverance. Марсоход работал в регионе, известном как кратер Езеро, где 3,5 миллиарда лет назад находилось озеро. В те времена условия на Марсе были намного теплее и влажнее, чем сегодня.

Порода, из которой были получены первые ключевые образцы миссии, имеет базальтовый состав и может быть продуктом лавовых потоков. Присутствие кристаллических минералов в вулканических породах особенно полезно при радиометрическом датировании.

Каждый образец может помочь ученым составить представление о геологической истории района. Например, когда образовался кратер, когда появилось и исчезло озеро и как менялся климат с течением времени.

"Интересная особенность этих пород также заключается в том, что они демонстрируют признаки устойчивого взаимодействия с подземными водами", — отметила геолог из NASA Кэти Стэк Морган.

[ + – ] Снимок кратера Езеро.

Ученые уже знали, что в кратере было озеро, но не могли исключить возможность того, что это были лишь паводковые воды, которые заполняли кратер всего 50 лет. Теперь они уверены, что подземные воды присутствовали гораздо дольше.

"Если в этих породах вода присутствовала в течение длительного периода времени, то в них могут существовать пригодные для жизни ниши, в которых могла поддерживаться древняя микробная жизнь", — добавила Стэк Морган.

Солевые минералы в ядрах пород могли удерживать крошечные пузырьки древней марсианской воды. Как объяснили ученые, соли — отличные минералы для сохранения признаков древней жизни на Земле. Они надеются, что, то же самое может произойти и на Марсе.

NASA собирается вернуть образцы на Землю для углубленного лабораторного анализа в рамках совместной миссии с Европейским космическим агентством уже в 2030-х годах.

Хотя марсоход Curiosity продолжает работать и отправлять важные научные данные, марсоход Perseverance позволяет NASA исследовать новые районы планеты, а также поможет начать тестировать технологии для поддержки будущих путешествий человека на Марс.