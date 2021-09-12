Отримані Perseverance зразки гірських порід, вказують — у минулому на Марсі була вода (фото)

Кожен зразок може допомогти вченим отримати уявлення щодо геологічної історії кратера Єзеро: приблизний час його утворення, коли з'явилося і зникло в ньому озеро і як змінювався клімат з плином часу.

Марсохід NASA Perseverance зібрав два зразки гірських порід. Ці зразки свідчать про довгий контакт з водою, посилюючи версію щодо існування древнього життя на Червоній планеті, пише Science Alert.

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"Наші породи демонструють потенційно придатне для життя стійке середовище. Для нас дуже важливо знати, що вода була там довгий час", — розповів науковий співробітник місії Кен Фарлі.

Шестиколісний робот зібрав свій перший зразок 6 вересня, а другий 8 вересня. Perseverance є п'ятим марсоходом, який успішно приземлився на Марс. Також були Sojourner, Spirit, Opportunity і Curiosity. Перший з них, Sojourner, приземлився на Червону планету в 1997 році.

Окрім пошуку древнього життя марсохід також дослідить клімат і геологію планети і допоможе вченим визначити, чи можливе подальше освоєння планети людиною.

Незважаючи на те, що основну частину дослідження проведуть після того, як зразки повернуться на Землю, Perseverance вже почав робити деякі важливі відкриття. Головне з них — нові докази того, що на Марсі колись був більш гостинний ландшафт, ніж сьогодні.

[ + – ] Марсохід Perseverance є п'ятим марсоходом, успішно приземлився на Марс.

Перша спроба зібрати зразок на початку серпня провалилася після того, як порода виявилася занадто крихкою, щоб витримати буріння Perseverance. Марсохід працював в регіоні кратера Єзеро, де 3,5 мільярда років тому знаходилося озеро. В ті часи умови на Марсі були теплішими і вологішими, аніж сьогодні.

Порода, з якої були отримані перші зразки місії, має базальтовий склад і може бути продуктом лавових потоків. Наявність кристалічних мінералів в вулканічних породах особливо корисна при радіометричному датуванні.

Кожен зразок може допомогти вченим отримати уявлення щодо геологічної історії району. Наприклад, коли утворився кратер, коли з'явилося і зникло озеро і як змінювався клімат з плином часу.

"Цікава особливість цих порід також полягає в тому, що вони демонструють ознаки стійкої взаємодії з підземними водами", — зазначила геолог з NASA Кеті Стек Морган.

[ + – ] Знімок кратера Езеро.

Вчені вже знали, що в кратері було озеро, але не могли унеможливити, що це були лише паводкові води, які заповнювали кратер всього 50 років. Тепер вони впевнені, що підземні води були присутні значно довше.

"Якщо в цих породах вода була протягом тривалого часу, то в них можуть існувати придатні для життя ніші, в яких могло підтримуватися древнє мікробне життя", — додала Стек Морган.

Сольові мінерали в ядрах порід могли утримувати крихітні бульбашки древньої марсіанської води. Як пояснили вчені, солі — відмінні мінерали для збереження ознак давнього життя на Землі. Вони сподіваються, що, те ж саме може статися і на Марсі.

NASA збирається повернути зразки на Землю для поглибленого лабораторного аналізу у межах спільної місії з Європейським космічним агентством вже в 2030-х роках.

Хоча марсохід Curiosity продовжує працювати і відправляти важливі наукові дані, марсохід Perseverance дозволяє NASA досліджувати нові райони планети, а також допоможе розпочати тестувати технології для підтримки майбутніх подорожей людини на Марс.