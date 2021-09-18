Ученые наконец разгадали древнюю тайну сверхновой, возникшей 840 лет назад

Исследователи уже знали продолжительность и местоположение сверхновой, однако причина ее возникновения оставалась секретом на протяжении многих веков.

В 12 веке китайские и японские астрономы заметили в небе свет, такой же яркий, как сияние Сатурна. Они выяснили, что это был мощный звездный взрыв, известный как сверхновая, и отметили его приблизительное местоположение. Однако причина возникновения сверхновой все это время оставалась загадкой, пишет Live Science.

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Новое исследование ученых наконец-то позволило разгадать эту тайну. Как оказалось, две чрезвычайно плотные звезды столкнулись в Млечном Пути и вызвали вспышку сверхновой. Взрыв привел к образованию раскаленной звезды, известной сегодня как звезда Паркера, и туманности, называемой Pa 30.

Эта сверхновая, которую еще называют "гостевая звезда" 1181 года н. э., оставалась видимой с 6 августа по 6 февраля того же года. И она была единственной сверхновой за последнее тысячелетие, остатки которой еще не были найдены.

Некоторые предыдущие исследования предполагали, что такими остатками сверхновой может быть другая туманность, известная как 3C 58. Тем не менее, многие факторы, такие как возраст туманности, ставят эту теорию под сомнение.

[ + – ] Три вида туманности Pa 30.

Туманность Pa 30 астрономы обнаружили в 2013 году. В своем новом исследовании ученые подчистили, что она расширяется со скоростью 1100 км/c. По словам экспертов, возраст этого объекта не превышает тысячи лет, а его положение соответствует району вспышки.

Исторические отчеты ученых помещают "гостевую звезду" между двумя китайскими созвездиями, известными как Чуанше и Хуагай. Именно там расположена звезда Паркера, одна из самых горячих звезд Млечного Пути.

Ранее исследователи предположили, что Pa 30 и звезда Паркера возникли в результате слияния двух белых карликов, чрезвычайно плотных звезд, которые израсходовали все свое ядерное топливо. Такие слияния приводят к относительно слабому и редкому типу сверхновой Iax.

Сверхновая 1181 года н. э. была слабой и очень медленно угасала. Это позволяет предположить, что "гостевая звезда", скорее всего, была сверхновой слабого типа.

"Объединение всей этой информации, включая возраст, местоположение, яркость события и исторически зафиксированную продолжительность в 185 дней говорит нам о том, что звезда Паркера и Pa 30 являются остатками этой древней сверхновой", — заключает астрофизик Альберт Зийлстра из Манчестерского университета.