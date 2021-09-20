Ученые выясняют, почему вакцины от COVID-19 влияют на менструацию

Эксперты утверждают, что изменения носят краткосрочный характер и не несут угрозы для здоровья.

С момента начала массовой вакцинации от коронавируса появляется все больше свидетельств о том, что вакцины изменяют менструальный цикл у женщин. Об этом сообщает Science Alert.

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В одной лишь Великобритании более 30 тыс. женщин сообщили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19. Такие данные были получены с помощью британской базы данных Yellow Card ("Желтая карточка"), в которой пациенты могут сообщать о побочных эффектах от тех или иных лекарств.

По словам репродуктивного иммунолога из Имперского колледжа Лондона Виктории Мале, наблюдаемые изменения в менструальном цикле не опасны и кратковременны. Но исследование такого побочного эффекта имеет решающее значение, говорит эксперт.

Американский Национальный институт здоровья уже инвестировал 1,67 млн долларов в исследования того, как вакцины от коронавируса влияют на циклы.

Иммунолог Мале добавляет, что менструальный цикл, после вакцинации от коронавируса, может быть обильнее или задерживаться по причине иммунной реакции и не несет никакой опасности для организма.

"Тщательное исследование такого побочного эффекта имеет решающее значение для общего успеха программы по вакцинации. Важный урок заключается в том, что влияние препаратов на менструацию должно более внимательно разбираться в будущих исследованиях", – отмечает Мале.

Доктор также подчеркивает, что на данный момент нет беспокойства по поводу менструальных изменений и долгосрочных последствий. Большинство женщин, которые сообщили об изменениях в цикле, говорят, что эффект временный и быстро исчезает.

В это же время, имеющиеся данные показывают, что вакцина от коронавируса не оказывает неблагоприятного воздействия на фертильность и беременность.

В ВОЗ рекомендуют вакцинировать беременных женщин, когда польза от вакцины превышает потенциальные риски.

Согласно информации ВОЗ, проведенные исследования показывают, что мРНК-вакцины вырабатывают антитела у беременных. Эти антитела фактически передаются ребенку через пуповину и при грудном вскармливании. Результаты исследования говорят о том, что вакцинация от коронавируса защищает не только беременных женщин, но и детей в раннем возрасте.

Также недавнее популяционное исследование в Израиле показало, что вакцинированные беременные женщины имеют достаточно высокую защиту от заражения COVID-19.