Учені з'ясовують, чому вакцини від COVID-19 впливають на менструацію

Експерти стверджують, що зміни носять короткостроковий характер і не несуть загрози для здоров'я.

З моменту початку масової вакцинації від коронавірусу з'являється все більше свідчень про те, що вакцини змінюють менструальний цикл у жінок. Про це повідомляє Science Alert.

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В одній лише Великобританії понад 30 тис. жінок повідомили, що їхній менструальний цикл дещо змінився після вакцинації від COVID-19. Такі дані були отримані за допомогою британської бази даних Yellow Card ("Жовта картка"), в якій пацієнти можуть повідомляти про побічні ефекти від тих чи інших ліків.

За словами репродуктивного імунолога з Імперського коледжу Лондона Вікторії Мале, зміни, що спостерігаються в менструальному циклі, не є небезпечними і короткочасні. Але дослідження такого побічного ефекту має вирішальне значення, говорить експертка.

Американський Національний інститут здоров'я вже інвестував 1,67 млн доларів у дослідження того, як вакцини від коронавірусу впливають на цикли.

Імунолог Мале додає, що менструальний цикл, після вакцинації від коронавірусу, може бути ряснішим або затримуватися через імунну реакцію і не несе ніякої небезпеки для організму.

"Ретельне дослідження такого побічного ефекту має вирішальне значення для загального успіху програми з вакцинації. Важливий урок полягає в тому, що вплив препаратів на менструацію має більш уважно розбиратися в майбутніх дослідженнях", — зазначає Мале.

Докторка також підкреслює, що наразі немає занепокоєння з приводу менструальних змін і довгострокових наслідків. Більшість жінок, які повідомили про зміни в циклі, говорять, що ефект тимчасовий і швидко зникає.

У цей же час, наявні дані показують, що вакцина від коронавірусу не чинить несприятливого впливу на фертильність і вагітність.

У ВООЗ рекомендують вакцинувати вагітних жінок, коли користь від вакцини перевищує потенційні ризики.

Згідно з інформацією ВООЗ, проведені дослідження показують, що мРНК-вакцини виробляють антитіла у вагітних. Ці антитіла фактично передаються дитині через пуповину і під час грудного вигодовування. Результати дослідження говорять про те, що вакцинація від коронавірусу захищає не тільки вагітних жінок, а й дітей в ранньому віці.

Також нещодавнє популяційне дослідження в Ізраїлі показало, що вакциновані вагітні жінки мають досить високий захист від зараження COVID-19.