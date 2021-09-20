Вертолет NASA Ingenuity показал марсианский холм в формате 3D

План разведывательной миссии в регионе South Seítah состоял в том, чтобы получить фотографии местности с самой низкой высоты.

Во время своего 13-го полета вертолет NASA Ingenuity предоставил 3D-изображение покрытого камнями холма, пишет SciTechDaily.

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План разведывательной миссии в регион South Seítah кратера Езеро состоял в том, чтобы получить изображения этого геологического объекта, прозванного командой марсохода Perseverance "Faillefeu" (в честь средневекового аббатства во французских Альпах), и цветные фотографии с самой низкой высоты — 8 м.

Холм шириной около 10 м виден в центре изображения, с несколькими большими камнями, отбрасывающими тени. В верхней части снимка видна часть Artuby — хребет шириной более 900 м. В нижней части изображения видна песчаная рябь, которая привычна для South Seítah.

Этот 3D-вид, который лучше всего просматривается в красно-синих очках, был создан путем объединения данных двух изображений, сделанных на расстоянии 5 м друг от друга цветной камерой на борту Ingenuity.

Подробнее о Ingenuity

Вертолет Ingenuity Mars Helicopter — роботизированный беспилотный вертолет, который стал первым летательным аппаратом с собственным двигателем, предназначенным для многократных полетов в атмосфере другого небесного тела. Был построен Лабораторией реактивного движения (ЛРД).

Исследовательский центр Эймса и Исследовательский центр Лэнгли, провели анализ летных характеристик и оказали техническую помощь во время разработки Ingenuity.

Компании AeroVironment Inc., Qualcomm и SolAero также приняли участие в проектировании и производстве основных деталей для аппарата.