Вертоліт NASA Ingenuity показав марсіанський пагорб у форматі 3D

План розвідувальної місії в регіоні South Seítah полягав у тому, щоб отримати фотографії місцевості з найнижчої висоти.

Під час свого 13-го польоту вертоліт NASA Ingenuity надав 3D-зображення вкритого камінням пагорба, пише SciTechDaily.

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План розвідувальної місії в регіон South Seítah кратера Езеро полягав у тому, щоб отримати зображення цього геологічного об'єкта, прозваного командою марсохода Perseverance "Faillefeu" (на честь середньовічного абатства у французьких Альпах), і кольорові фотографії з найнижчої висоти — 8 м.

Пагорб шириною приблизно 10 м видно в центрі зображення, з декількома великими каменями, які відкидають тіні. У верхній частині знімка видно частину Artuby — хребет шириною понад 900 м. У нижній частині зображення видно піщану брижу, яка звична для South Seítah.

Цей 3D-вид, який найкраще проглядається в червоно-синіх окулярах, був створений шляхом об'єднання даних двох зображень, зроблених на відстані 5 м одне від одного кольоровою камерою на борту Ingenuity.

Детальніше про Ingenuity

Вертоліт Ingenuity Mars Helicopter — роботизований безпілотний вертоліт, який став першим літальним апаратом із власним двигуном, призначеним для багаторазових польотів в атмосфері іншого небесного тіла. Був побудований Лабораторією реактивного руху (ЛРР).

Дослідницький центр Еймса та Дослідницький центр Ленглі, провели аналіз льотних характеристик і надали технічну допомогу під час розробки Ingenuity.

Компанії AeroVironment Inc., Qualcomm і SolAero також взяли участь у проєктуванні та виробництві основних деталей для апарату.