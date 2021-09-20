Ученые рассказали, почему у однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев

Вероятность того, что у двух людей случайно окажутся одинаковые отпечатки пальцев, оценивается менее чем 1 к 64 миллиардам.

В конце 1800-х годов врачи и ученые начали собирать доказательства того, что папиллярные линии на пальцах каждого человека не только уникальны, но и остаются неизменными на протяжении всей их жизни, что делает отпечатки пальцев полезными для идентификации личности, пишет Science Focus.

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Вскоре отпечатки пальцев стали использоваться для поиска преступников, и на сегодняшний день они остаются важным инструментом криминалистики.

Вероятность того, что у двух людей случайно окажутся одинаковые отпечатки пальцев, оценивается менее чем 1 к 64 миллиардам. Исходя из этой вероятности, исследователи подсчитали, что должно пройти более миллиона лет, чтобы два человека с одинаковыми отпечатками пальцев случайно оказались в базе данных отпечатков пальцев полиции.

Даже однояйцевые близнецы, которые имеют одинаковую последовательность ДНК и, как правило, очень похожую внешность, имеют немного разные отпечатки пальцев. Это объясняется тем, что на отпечатки пальцев, которые появляются между 13 и 19 неделями развития плода, влияют как генетические, так и экологические факторы во время внутриутробного развития.

Точные детали завитков, гребней и петель зависят от многих факторов, включая длину пуповины, положение в утробе матери, кровяное давление, питание и скорость роста пальцев. Эти небольшие различия могут стать более выраженными после рождения, например, в результате разницы в весе и росте.

Поэтому, несмотря на то, что благодаря общей ДНК отпечатки пальцев однояйцевых близнецов схожи, эксперты-криминалисты и современные программы распознавания все равно могут заметить разницу.

Однако стоит отметить, что отпечатки пальцев присущи не только людям. Шимпанзе и гориллы также имеют тонкие гребни на кончиках пальцев, которые являются уникальными для каждой особи, и которые мы, вероятно, унаследовали от общего предка.

Кроме того, у более дальнего родственника — коалы, также развились отпечатки пальцев, которые удивительно похожи на человеческие.