Учені розповіли, чому в однояйцевих близнюків різні відбитки пальців

Імовірність того, що в двох людей випадково виявляться однакові відбитки пальців, оцінюється менш ніж 1 до 64 мільярдів.

Наприкінці 1800-х років лікарі й учені почали збирати докази того, що папілярні лінії на пальцях кожної людини не тільки унікальні, а й залишаються незмінними протягом усього їхнього життя, що робить відбитки пальців корисними для ідентифікації особи, пише Science Focus.

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Незабаром відбитки пальців почали використовуватися для пошуку злочинців, і на сьогоднішній день вони залишаються важливим інструментом криміналістики.

Імовірність того, що в двох людей випадково виявляться однакові відбитки пальців, оцінюється менш ніж 1 до 64 мільярдів. Виходячи з цієї ймовірності, дослідники підрахували, що має пройти понад мільйон років, щоб двоє людей з однаковими відбитками пальців випадково опинилися в базі даних відбитків пальців поліції.

Навіть однояйцеві близнюки, які мають однакову послідовність ДНК і, як правило, дуже схожу зовнішність, мають трохи різні відбитки пальців. Це пояснюється тим, що на відбитки пальців, які з'являються між 13 і 19 тижнями розвитку плода, впливають як генетичні, так й екологічні фактори під час внутрішньоутробного розвитку.

Точні деталі завитків, гребенів і петель залежать від багатьох факторів, враховуючи довжину пуповини, положення в утробі матері, кров'яний тиск, харчування і швидкість росту пальців. Ці невеликі відмінності можуть стати більш вираженими після народження, наприклад, унаслідок різниці у вазі та зрості.

Тому, незважаючи на те, що завдяки спільній ДНК відбитки пальців однояйцевих близнюків схожі, експерти-криміналісти та сучасні програми розпізнавання все одно можуть помітити різницю.

Однак варто зазначити, що відбитки пальців притаманні не тільки людям. Шимпанзе та горили також мають тонкі гребені на кінчиках пальців, які є унікальними для кожної особини, і які ми, ймовірно, успадкували від спільного предка.

Крім того, у більш далекого родича — коали, також розвинулися відбитки пальців, які дивно схожі на людські.