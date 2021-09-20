Подземные светлячки. Ученые обнаружили скрытое свечение у мелких грызунов

Чтобы увидеть секретный свет подземных грызунов нужны особые условия.

У мелких грызунов, гоферов, которые обитают под землей ученые из университета штата Джорджия обнаружили особый навык – они могут светиться в ультрафиолетовом свете, сообщает Scitechdaily

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По словам Дж.Т. Пинна из университета штата Джорджия, впервые удалось обнаружить биофлуоресценцию у гоферов. Ранее подобную особенность ученые обнаружили у белок-летяг и опоссумов.

"Если посветить на них ультрафиолетовым светом, то они светятся разноцветным свечением", — говорит ученый.

Фото: SciTechDaily

"За последние несколько лет флуоресценция была обнаружена еще у некоторых видов животных. Среди них ведущий ночной образ жизни грызун долгоног, а также утконос. Биофлуоресценция также была зарегистрирована у птиц, саламандр, пауков и скорпионов", — говорит Стивен Каслберри из Университета штата Джорджия.

Чтобы увидеть подобное свечение исследователям нужен ультрафиолетовый свет. Ученые не знают пока является ли свечение защитным механизмом, способом коммуникации, маскировкой или просто рудиментом ранней эволюции.

"Есть некоторые предположения и гипотезы, но на самом деле никто не знает правды", — говорит Каслберри.

По словам Пинна гоферы излучают оранжево-розовое свечение. Ученый уверен, что каждый у кого есть ультрафиолетовый фонарик может также узнать светятся ли животные и таким образом узнать больше об окружающем мире.