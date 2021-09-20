Підземні світлячки. Учені виявили приховане світіння у дрібних гризунів

Щоб побачити секретне світло підземних гризунів потрібні особливі умови.

У дрібних гризунів, гоферів, які мешкають під землею учені з університету штату Джорджія виявили особливу навичку — вони можуть світитися в ультрафіолетовому світлі, повідомляє Scitechdaily.

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За словами Дж. Т. Пінна з університету штату Джорджія, вперше вдалося виявити біофлуоресценцію у гоферів. Раніше подібну особливість вчені виявили у білок-летяг та опосумів.

"Якщо посвітити на них ультрафіолетовим світлом, то вони світяться різнобарвним світінням", — говорить учений.

Фото: SciTechDaily

"За останні кілька років флуоресценція була зафіксована ще в деяких видів тварин. Серед них гризун довгоніг, який веде нічний спосіб життя, а також качконіс. Біофлуоресценція також була зареєстрована у птахів, саламандр, павуків і скорпіонів", — говорить Стівен Каслберрі з Університету штату Джорджія.

Щоб побачити подібне світіння дослідникам потрібне ультрафіолетове світло. Учені не знають поки є світіння захисним механізмом, способом комунікації, маскуванням чи просто рудиментом ранньої еволюції.

"Є деякі припущення і гіпотези, але насправді ніхто не знає правди", — говорить Каслберрі.

За словами Пінна гофери випромінюють оранжево-рожеве світіння. Учений упевнений, що кожен у кого є ультрафіолетовий ліхтарик може також дізнатися чи світяться тварини і так дізнатися більше про навколишній світ.