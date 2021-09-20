Ученые рассказали, почему планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отправиться на 4,5 миллиарда лет назад.

Если вы когда-нибудь смотрели на модель Солнечной системы, вы, вероятно, замечали, что Солнце, планеты, спутники и астероиды расположены примерно в одной плоскости, пишет Live Science.

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Но почему так? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отправиться в самое начало Солнечной системы, около 4,5 миллиардов лет назад.

"В то время Солнечная система была массивным вращающимся облаком пыли и газа", — рассказал астроном Надер Хагигипур из Гавайского университета в Маноа.

Это массивное облако имело размер 12 000 астрономических единиц (а.е) в поперечнике (1 а.е — это среднее расстояние между Землей и Солнцем, или около 150 миллионов километров).

Оно стало настолько большим, что под воздействием собственной массы начало сплющиваться. Представьте себе, как пекарь подбрасывает в воздух вращающийся кусок теста. По мере вращения тесто будет расширяться и становиться все более тонким и плоским. Именно это и произошло с Солнечной системой.

Между тем в центре постоянно сгущающегося облака молекулы газа так сильно сжимались, что начали нагреваться. Под воздействием огромного давления и высокой температуры атомы водорода и гелия запустили ядерную реакцию длиной в миллиарды лет, в результате чего родилась звезда — Солнце.

В течение следующих 50 миллионов лет Солнце продолжало расти, собирая газ и пыль из своей окружающей среды и выбрасывая волны интенсивного тепла и излучения. Медленно растущее Солнце расчищало пустое пространство вокруг себя.

"По мере того, как Солнце росло, облако продолжало сжиматься, образуя диск вокруг звезды, который становился все более плоским и расширялся с Солнцем в центре. В конце концов облако превратилось в плоскую структуру, называемую протопланетным диском, вращающуюся вокруг молодой звезды. Диск простирался на сотни а.е. в поперечнике и был толщиной всего в одну десятую этого расстояния", — добавил Хагигипур.

В течение десятков миллионов лет после этого, частицы пыли в протопланетном диске начали вращаться, время от времени сталкиваясь друг с другом.

В конце концов, большая часть материала в протопланетном диске собралась вместе, образовав огромные объекты. Некоторые из этих объектов выросли настолько большими, что гравитация превратила их в сферические планеты, карликовые планеты и спутники. Другие объекты приобрели неправильную форму, такие как астероиды, кометы и некоторые небольшие спутники.

Несмотря на разные размеры этих объектов, они оставались приблизительно в одной плоскости, где ранее находились их строительные материалы. Вот почему даже сегодня 8 планет Солнечной системы и другие небесные тела вращаются примерно на одном уровне.

Как известно наша Солнечная система состоит из 8 планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Каждая из них имеет свои особенности.

Так, например, на Уране нет твердой поверхности, он представляет собой большой шар из водорода и гелия. На Юпитере находится самый большой океан Солнечной системы, хотя он и состоит из металлического водорода, а вот кольца его сородича газового гиганта Сатурна на 90% состоят из воды.

Край Солнечной системы находится в 1000 раз дальше, чем Плутон, который меньше в диаметре, чем США.