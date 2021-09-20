Мелодия умирающей звезды. Ученые из NASA превратили в музыку остатки сверхновой (видео)

В космосе звука нет, но озвучить космические объекты можно.

В NASA превращают изображения космических объектов в красивую музыку, сообщает futurism.com

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Ученые взяли изображения космоса, сделанные космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" и преобразовали их в звук. Например, теперь можно услышать, как звучат остатки сверхновой звезды Тихо Браге или SN 1572, которая вспыхнула именно в 1572 году в созвездии Кассиопеи. Она находится на расстоянии около 7,5 тысяч световых лет от нас.

Чтобы озвучить космический объект, ученые NASA используют программное обеспечение, которое обрабатывает изображения и превращает визуальные данные в звуковую информацию. Различные цвета сверхновой звезды определяют разные ноты, а яркость изображения определяет, насколько громким будет звук. Более красный свет дает самые низкие ноты, а голубой и фиолетовый создают более высокие ноты.

Еще одним примером звуковой обработки данных является изображения скопления, где формируются звезды, под названием Вестерлунд 2, полученные телескопами Хаббла и "Чандра". Оно находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от нас в созвездии Киля.

На этом изображении звук проходит слева направо через скопление звезд. Данные Хаббла представлены струнами, а данные "Чандры" — колокольчиками. Высота нот определяется их вертикальным положением на изображении.