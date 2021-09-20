Мелодія вмираючої зірки. Вчені з NASA перетворили в музику залишки наднової (відео)

У космосі звуку немає, але озвучити космічні об'єкти можна.

У NASA перетворюють зображення космічних об'єктів на красиву музику, повідомляє futurism.com

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Вчені взяли зображення космосу, зроблені космічною рентгенівською обсерваторією "Чандра" і перетворили їх на звук. Наприклад, тепер можна почути, як звучать залишки наднової зірки Тихо Браге або SN 1572, яка спалахнула саме в 1572 році в сузір'ї Кассіопеї. Вона розташована на відстані близько 7,5 тисячі світлових років від нас.

Щоб озвучити космічний об'єкт, вчені NASA використовують програмне забезпечення, яке обробляє зображення і перетворює візуальні дані на звукову інформацію. Різні кольори наднової зірки визначають різні ноти, а яскравість зображення визначає, наскільки гучним буде звук. Червоніше світло дає найнижчі ноти, а блакитний і фіолетовий створюють вищі ноти.

Ще одним прикладом звукової обробки даних є зображення скупчення, де формуються зірки, під назвою Вестерлунд 2, отримані телескопами Габбл і "Чандра". Воно розташоване на відстані 20 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Кіля.

На цьому зображенні звук проходить зліва направо через скупчення зірок. Дані Габбла представлені струнами, а дані "Чандри" — дзвіночками. Висота нот визначається їхніми вертикальним розташуванням на зображенні.