За водой на Луну. NASA выбрало место для посадки лунохода на спутнике Земли

Луноход VIPER будет искать водяной лед, который пригодится астронавтам.

В 2023 году луноход с размерами 1.4 × 1.4 × 2 м, совершит посадку на Южном полюсе Луны, возле западного края кратера Нобиле, ударного кратера шириной 73 км, который почти постоянно находится в тени. Найденный луноходом лед в NASA планируют использовать в качестве питьевой воды и ракетного топлива для будущих покорителей Луны. Американское космическое агентство планирует вернуть человека на спутник Земли уже в этом десятилетии, сообщает BBC

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Дэниела Эндрюса, руководителя проекта VIPER из Исследовательского центра Эймса NASA, миссия лунохода поможет ученым понять, насколько легко или сложно людям будет добывать водяной лед.

По данным ученых в полярных кратерах Луны находятся миллиарды тонн льда. Там нет солнечного света и температура опускается до -223 °C. Постоянная тень создает стабильную и очень холодную среду, необходимую для сохранения крупных мерзлых отложений.

[ + – ] Поверхность Луны рядом с местом приземления лунохода Фото: NASA

Дэниел Эндрюс говорит, что VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) поможет ученым узнать где находится лед, какова его концентрация, и насколько глубоко он находится.

"Мы никогда не видели ничего похожего на то, что мы увидим, когда прибудем на Южный полюс Луны. Здесь древние ударные кратеры создали горы выше Эвереста, это будет что-то невероятное", — говорит Энтони Колапрет из Исследовательского центра Эймса.

Но есть определенные трудности в изучении этого региона. Достаточно сложно создать луноход, способный работать там, где ночью очень холодно, а днем ​​тепло.

Солнце находится очень низко над горизонтом на Южном полюсе и отбрасывает длинные, быстро движущиеся тени. Сильные колебания света и темноты могут затруднить луноходу путешествие по Луне.

Инженерам нужно правильно составить его маршрут, чтобы луноход мог всегда удерживать свои солнечные панели направленными к Солнцу и мог накопить достаточно энергии, когда света не будет.

Ведь луноходу придется двигаться и в темноте, когда он будет исследовать кратеры, которые постоянно находятся в тени. Помочь искать лед в полной темноте ему помогут специальные фары.

Луноход совершит посадку на посадочном модуле, построенном частной космической компанией Astrobotic. Она выиграла контракт на 199,5 миллиона долларов на доставку VIPER на поверхность Луны в рамках программы NASA под названием Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

[ + – ] Испытания посадочного модуля для лунохода Фото: NASA

Воду из найденного водяного льда будущие астронавты, которые прибудут на Луну в рамках программы "Артемида" смогут использовать не только для питья. Ее можно расщепить на водород и кислород, чтобы использовать в качестве топлива для двигателей космических кораблей.

Заправка топливом на Луне может снизить стоимость космических путешествий и сделать наш спутник более доступным. Ракетное топливо может производиться по цене 500 долларов за кг на поверхности Луны. Это в 20 раз дешевле, чем предполагаемая стоимость доставки с Земли, которая составляет 10 000 долларов за килограмм.

Тем временем подготовка к первым миссиям в рамках программы "Артемида" идет быстрыми темпами.

[ + – ] Космический корабль "Орион", в котором полетят астронавты на Луну Фото: NASA

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) уже почти готова к работе и находится в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. В ближайшие недели инженеры установят на нее космический корабль "Орион", в котором будет находится экипаж. Но сначала ракета выполнит беспилотный полет.