За водою на Місяць. NASA вибрало місце для посадки місяцеходу на супутнику Землі

Місяцехід VIPER шукатиме водяний лід, який стане в нагоді астронавтам.

У 2023 році місяцехід із розмірами 1.4×1.4×2 м, здійснить посадку на Південному полюсі Місяця, біля західного краю кратера Нобіле, ударного кратера шириною 73 км, який майже постійно знаходиться в тіні. Знайдений місяцеходом лід у NASA планують використовувати як питну воду та ракетне паливо для майбутніх підкорювачів Місяця. Американське космічне агентство планує повернути людину на супутник Землі вже в цьому десятилітті, повідомляє BBC.

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За словами Деніела Ендрюса, керівника проєкту VIPER із Дослідницького центру Еймса NASA, місія місяцеходу допоможе вченим зрозуміти, наскільки легко чи складно людям буде добувати водяний лід.

За даними вчених у полярних кратерах Місяця знаходяться мільярди тонн льоду. Там немає сонячного світла і температура опускається до -223°C. Постійна тінь створює стабільне і дуже холодне середовище, необхідне для збереження великих мерзлих відкладень.

[ + – ] Поверхня Місяця поруч із місцем приземлення місяцеходу Фото: ISS

Деніел Ендрюс говорить, що VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) допоможе вченим дізнатися де знаходиться лід, яка його концентрація, і наскільки глибоко він знаходиться.

"Ми ніколи не бачили нічого схожого на те, що ми побачимо, коли прибудемо на Південний полюс Місяця. Тут стародавні ударні кратери створили гори вище Евересту, це буде щось неймовірне", — говорить Ентоні Колапрет із Дослідницького центру Еймса.

Але є певні труднощі у вивченні цього регіону. Досить складно створити місяцехід, здатний працювати там, де вночі дуже холодно, а вдень тепло.

Сонце знаходиться дуже низько над горизонтом на Південному полюсі та відкидає довгі, швидко рухомі тіні. Сильні коливання світла і темряви можуть утруднити місяцехід подорож Місяцем.

Інженерам потрібно правильно скласти його маршрут, щоб місяцехід міг завжди утримувати свої сонячні панелі спрямованими до Сонця і міг накопичити достатньо енергії, коли світла не буде.

Адже місяцеходу доведеться рухатися і в темряві, коли він буде досліджувати кратери, які постійно перебувають в тіні. Допомогти шукати лід у цілковитій темряві йому допоможуть спеціальні фари.

Місяцехід здійснить посадку на посадковому модулі, побудованому приватною космічною компанією Astrobotic. Вона виграла контракт на 199,5 мільйонів доларів на доставку VIPER на поверхню Місяця в межах програми NASA під назвою Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

[ + – ] Випробування посадкового модуля для місяцеходу Фото: ISS

Воду зі знайденого водяного льоду майбутні астронавти, які прибудуть на Місяць в межах програми "Артеміда" зможуть використовувати не тільки для пиття. Її можна розщепити на водень і кисень, щоб використовувати як паливо для двигунів космічних кораблів.

Заправка паливом на Місяці може знизити вартість космічних подорожей і зробити наш супутник більш доступним. Ракетне паливо може вироблятися за ціною 500 доларів за кг на поверхні Місяця. Це в 20 разів дешевше, ніж передбачувана вартість доставки із Землі, яка становить 10 000 доларів за кілограм.

Тим часом підготовка до перших місій в межах програми "Артеміда" йде швидкими темпами.

[ + – ] Космічний корабель "Оріон", в якому полетять астронавти на Місяць Фото: ISS

Надважка ракета-носій Space Launch System (SLS) уже майже готова до роботи і знаходиться в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. У найближчі тижні інженери встановлять на неї космічний корабель "Оріон", в якому буде знаходиться екіпаж. Але спочатку ракета здійснить безпілотний політ.