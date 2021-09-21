Терраформирование Марса. Маск снова заговорил о превращении Красной планеты в Землю

Глава SpaceX считает своей долгосрочной целью создать на Марсе земную среду обитания.

Глава SpaceX не просто собирается построить город на Марсе, он хочет терраформировать планету, пишет Futurism.

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Совсем недавно Маск, после того как запустил первую гражданскую миссию SpaceX, написал в Twitter, что у него также есть и долгосрочная цель – сделать Марс более похожим на Землю. В комментариях главе SpaceX напомнили, что средняя температура на Марсе составляет около -63 градусов по Цельсию. На это Маск ответил: "Нужно немного разогреться".

Таким образом Маск намекнул на свою цель на Марсе, о которой неоднократно упоминал на протяжении многих лет. Илон Маск хотел бы изменить атмосферу Марса, чтобы сделать его более пригодным для людей. Терраформирование Марс является одной из глобальных целей SpaceX, среди которых дешевые космические полеты, постоянно присутствие людей в космосе и превращение человечества в межпланетный вид.

Эксперты считают, что Маск относится к этой идее возможно, намного серьезнее, чем это кажется на первый взгляд. В вестибюле SpaceX даже размещены изображения Марс до и после терраформирования.

Космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер считает, что Маск делает смелые заявления и очень серьезно к ним относится.

Глава SpaceX на протяжении многих лет выдвигал идеи о том, как человечество могло бы терраформировать Марс. Один из путей заключается в том, чтобы нагреть запасы замороженного углекислого газа на полюсах, отправив его в атмосферу. Для этого Маск предлагал взорвать ядерные бомбы над полюсами Красной планеты.

Правда, план Маска подвергся критике со стороны ученых. Брюс Якоски из Университета Колорадо и Кристофер Эдвардс из Университета Северной Аризоны опубликовали статью. В ней авторы показали, что замороженных отложений углекислого газа недостаточно для того, чтобы сформировать устойчивую атмосферу.

В ответ на это, Маск заявил, что помимо льдов, почва также может удерживать "огромное количество" углекислого газа.

Конечно, Маск может крайне серьезно относить к этой своей цели, но даже он признал, что процесс терраформирования Марса будет "слишком медленным для того, чтобы быть актуальным при нашей жизни".

По словам ученых, начальные этапы терраформирования Марса могут занять несколько десятилетий или столетий. На то, чтобы создать на Марсе полностью земную среду обитания потребуется несколько тысячелетий или больше.

Пока существует три метода терраформирования Марса, помимо того, который предлагал Маск. Во-первых, ученые предлагают использовать гигантские орбитальные зеркала, которые будут отражать солнечный свет и нагревать поверхность планеты.

Также на Марсе можно создать фабрики по производству парниковых газов. Или же сбивать на планету астероиды, содержащие тяжелый аммиак, чтобы поднять уровень парниковых газов в атмосфере.