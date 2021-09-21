Тераформування Марса. Маск знову заговорив про перетворення Червоної планети на Землю

Глава SpaceX вважає своєю довгостроковою метою створити на Марсі земне середовище проживання.

Глава SpaceX не просто збирається побудувати місто на Марсі, він хоче тераформувати планету, пише Futurism.

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Зовсім нещодавно Маск, після того як запустив першу громадянську місію SpaceX, написав у Twitter, що в нього також є і довгострокова мета — зробити Марс більш схожим на Землю. У коментарях главі SpaceX нагадали, що середня температура на Марсі становить приблизно -63 градусів за Цельсієм. На це Маск відповів: "Треба трохи розігрітися".

Так Маск натякнув на свою мету на Марсі, про яку неодноразово згадував протягом багатьох років. Ілон Маск хотів би змінити атмосферу Марса, щоб зробити його більш придатним для людей. Тераформування Марса є однією з глобальних цілей SpaceX, серед яких дешеві космічні польоти, постійна присутність людей в космосі та перетворення людства на міжпланетний вид.

Експерти вважають, що Маск ставиться до цієї ідеї можливо, набагато серйозніше, ніж це здається на перший погляд. У вестибюлі SpaceX навіть розміщені зображення Марса до і після тераформування.

Космічний оглядач видання Ars Technica Ерік Бергер вважає, що Маск робить сміливі заяви і дуже серйозно до них ставиться.

Глава SpaceX протягом багатьох років висував ідеї про те, як людство могло б тераформувати Марс. Один зі шляхів полягає в тому, щоб нагріти запаси замороженого вуглекислого газу на полюсах, відправивши його в атмосферу. Для цього Маск пропонував підірвати ядерні бомби над полюсами Червоної планети.

Щоправда, план Маска піддався критиці з боку вчених. Брюс Якоскі з Університету Колорадо і Крістофер Едвардс з Університету Північної Арізони опублікували статтю. У ній автори показали, що заморожених відкладень вуглекислого газу недостатньо для того, щоб сформувати стійку атмосферу.

У відповідь на це, Маск заявив, що крім льодів, ґрунт також може утримувати "величезну кількість" вуглекислого газу.

Звичайно, Маск може вкрай серйозно ставитися до цієї своєї мети, але навіть він визнав, що процес тераформування Марса буде "занадто повільним для того, щоб бути актуальним за нашого життя".

За словами вчених, початкові етапи тераформування Марса можуть тривати кілька десятиліть або століть. На те, щоб створити на Марсі повністю земне середовище проживання буде потрібно кілька тисячоліть або більше.

Поки існує три методи тераформування Марса, крім того, який пропонував Маск. По-перше, вчені пропонують використовувати гігантські орбітальні дзеркала, які будуть відбивати сонячне світло і нагрівати поверхню планети.

Також на Марсі можна створити фабрики з виробництва парникових газів. Або ж збивати на планету астероїди, що містять важкий аміак, щоб підняти рівень парникових газів в атмосфері.