Первый полет на Марс: сколько астронавтов должно полететь, чтобы миссия была успешной

Важно не только количество, но и предполетная сплоченность экипажа.

Количество экипажа в первом полете на Марс будет зависеть от затрат на запуск, количества потребляемых на месте ресурсов и логистики. Но тут также задействован человеческий психологический фактор. Он может иметь решающее значение для успеха миссии или ее неудачи, пишет Forbes

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"Нет идеального количества членов экипажа для первого полета на Марс. По общему мнению, нужна группа из не менее пяти человек", — говорит социальный психолог Шерил Л. Бишоп из Техасского университета в Галвестоне.

Это количество было получено в результате социально-психологических исследований.

Бишоп говорит, что в группах из четырех человек или меньше, желание избежать конфликта является самым сильным, и несогласные люди часто просто хранят молчание даже касательно важных вопросов. По ее словам, это может привести к игнорированию критических проблем на ранней стадии их возникновения. Но когда группа состоит из пяти человек или больше, люди, кажется, чувствуют себя вправе не соглашаться и высказывать свое мнение о возникнувших разногласиях, говорит Бишоп.

Также важными факторами при отборе количества экипажа являются личные качества каждого, профессиональные навыки и даже их религия, национальность и пол.

Некоторые эксперты говорят, что идеальным будет экипаж из 6 человек. Но если группа будет находиться в затруднительном положении и астронавтам нужно будет голосовать за жизненно важные решения, то здесь проявляются все плюсы нечетного количества членов экипажа.

Фото: Forbes

По словам Бишоп, нужно избегать слишком большого количества членов экипажа. Это грозит проявлению меньшей сплоченности людей.

"Нужно, чтобы в команде было достаточно много людей, чтобы обеспечить разнообразие, но не так много, чтобы быть частью группы для каждого отдельно стало проблемой", — говорит она.

По словам Бишоп, сплоченность лучше в небольших группах, потому что взаимозависимость между членами группы больше. Лучше начать с большой группы кандидатов, а потом в процессе отбора выбрать минимум 5 членов экипажа и возможно расширить группу за счет 2-4 человек, говорит психолог.

Очень похожий процесс отбора описал в своей книге "Марсиане" писатель-фантаст Ким Стенли Робинсон, говорит Бишоп. В книге группу из 158 кандидатов отправили в Антарктиду, чтобы они построили базу для зимовки. В произведении говорится о том, что это стало настоящим испытанием для людей и многие его не выдержали.

По словам Бишоп, чем больше усилий будет затрачено на создание сплоченной группы, которая идентифицирует себя как группа и практикует совместную работу и совместную жизнь, тем больше может быть эта группа. Но лучше, чтобы на Марс полетело не более девяти астронавтов.