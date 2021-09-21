Первый полет на Марс: сколько астронавтов должно полететь, чтобы миссия была успешной
Важно не только количество, но и предполетная сплоченность экипажа.
Количество экипажа в первом полете на Марс будет зависеть от затрат на запуск, количества потребляемых на месте ресурсов и логистики. Но тут также задействован человеческий психологический фактор. Он может иметь решающее значение для успеха миссии или ее неудачи, пишет Forbes
"Нет идеального количества членов экипажа для первого полета на Марс. По общему мнению, нужна группа из не менее пяти человек", — говорит социальный психолог Шерил Л. Бишоп из Техасского университета в Галвестоне.
Это количество было получено в результате социально-психологических исследований.
Бишоп говорит, что в группах из четырех человек или меньше, желание избежать конфликта является самым сильным, и несогласные люди часто просто хранят молчание даже касательно важных вопросов. По ее словам, это может привести к игнорированию критических проблем на ранней стадии их возникновения. Но когда группа состоит из пяти человек или больше, люди, кажется, чувствуют себя вправе не соглашаться и высказывать свое мнение о возникнувших разногласиях, говорит Бишоп.
Также важными факторами при отборе количества экипажа являются личные качества каждого, профессиональные навыки и даже их религия, национальность и пол.
Некоторые эксперты говорят, что идеальным будет экипаж из 6 человек. Но если группа будет находиться в затруднительном положении и астронавтам нужно будет голосовать за жизненно важные решения, то здесь проявляются все плюсы нечетного количества членов экипажа.
По словам Бишоп, нужно избегать слишком большого количества членов экипажа. Это грозит проявлению меньшей сплоченности людей.
"Нужно, чтобы в команде было достаточно много людей, чтобы обеспечить разнообразие, но не так много, чтобы быть частью группы для каждого отдельно стало проблемой", — говорит она.
По словам Бишоп, сплоченность лучше в небольших группах, потому что взаимозависимость между членами группы больше. Лучше начать с большой группы кандидатов, а потом в процессе отбора выбрать минимум 5 членов экипажа и возможно расширить группу за счет 2-4 человек, говорит психолог.
Очень похожий процесс отбора описал в своей книге "Марсиане" писатель-фантаст Ким Стенли Робинсон, говорит Бишоп. В книге группу из 158 кандидатов отправили в Антарктиду, чтобы они построили базу для зимовки. В произведении говорится о том, что это стало настоящим испытанием для людей и многие его не выдержали.
По словам Бишоп, чем больше усилий будет затрачено на создание сплоченной группы, которая идентифицирует себя как группа и практикует совместную работу и совместную жизнь, тем больше может быть эта группа. Но лучше, чтобы на Марс полетело не более девяти астронавтов.