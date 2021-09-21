Перший політ на Марс: скільки астронавтів має полетіти, щоб місія була успішною
Важлива не тільки кількість, але й передпольотна згуртованість екіпажу.
Кількість екіпажу в першому польоті на Марс залежатиме від витрат на запуск, кількості споживаних на місці ресурсів і логістики. Але тут також задіяний людський психологічний фактор. Він може мати вирішальне значення для успіху місії або її невдачі, пише Forbes.
"Немає ідеальної кількості членів екіпажу для першого польоту на Марс. На загальну думку, потрібна група з не менше п'яти осіб", — говорить соціальна психологиня Шеріл Л. Бішоп із Техаського університету в Галвестоні.
Ця кількість була здобута внаслідок соціально-психологічних досліджень.
Бішоп каже, що в групах із чотирьох осіб або менше, бажання уникнути конфлікту є найсильнішим, і незгодні люди часто просто мовчать навіть щодо важливих питань. За її словами, це може призвести до ігнорування критичних проблем на ранній стадії їх виникнення. Але коли група складається з п'яти осіб або більше, люди, здається, відчувають право не погоджуватися і висловлювати свою думку про розбіжності, які виникають, говорить Бішоп.
Також важливими чинниками в процесі відбору кількості екіпажу є особисті якості кожного, професійні навички і навіть їхня релігія, національність і стать.
Деякі експерти кажуть, що ідеальним буде екіпаж із 6 осіб. Але якщо група перебуватиме в скрутному становищі й астронавтам потрібно буде голосувати за життєво важливі рішення, то тут проявляються всі плюси непарної кількості членів екіпажу.
За словами Бішоп, потрібно уникати занадто великої кількості членів екіпажу. Це загрожує прояві меншої згуртованості людей.
"Потрібно, щоб у команді було досить багато людей, щоб забезпечити різноманітність, але не так багато, щоб бути частиною групи для кожного окремо стало проблемою", — говорить вона.
За словами Бішоп, згуртованість краща в невеликих групах, тому що взаємозалежність між членами групи більша. Краще почати з великої групи кандидатів, а потім у процесі відбору вибрати мінімум 5 членів екіпажу і можливо розширити групу за рахунок 2-4 людей, каже психологиня.
Дуже схожий процес відбору описав у своїй книзі "Марсіани" письменник-фантаст Кім Стенлі Робінсон, говорить Бішоп. У книзі групу зі 158 кандидатів відправили в Антарктиду, щоб вони побудували базу для зимівлі. У творі йдеться про те, що це стало справжнім випробуванням для людей і багато хто його не витримали.
За словами Бішоп, чим більше зусиль буде витрачено на створення згуртованої групи, яка ідентифікує себе як група і практикує спільну роботу і спільне життя, тим більшою може бути ця група. Але краще, щоб на Марс полетіли не більше дев'яти астронавтів.