Перший політ на Марс: скільки астронавтів має полетіти, щоб місія була успішною

Важлива не тільки кількість, але й передпольотна згуртованість екіпажу.

Кількість екіпажу в першому польоті на Марс залежатиме від витрат на запуск, кількості споживаних на місці ресурсів і логістики. Але тут також задіяний людський психологічний фактор. Він може мати вирішальне значення для успіху місії або її невдачі, пише Forbes.

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"Немає ідеальної кількості членів екіпажу для першого польоту на Марс. На загальну думку, потрібна група з не менше п'яти осіб", — говорить соціальна психологиня Шеріл Л. Бішоп із Техаського університету в Галвестоні.

Ця кількість була здобута внаслідок соціально-психологічних досліджень.

Бішоп каже, що в групах із чотирьох осіб або менше, бажання уникнути конфлікту є найсильнішим, і незгодні люди часто просто мовчать навіть щодо важливих питань. За її словами, це може призвести до ігнорування критичних проблем на ранній стадії їх виникнення. Але коли група складається з п'яти осіб або більше, люди, здається, відчувають право не погоджуватися і висловлювати свою думку про розбіжності, які виникають, говорить Бішоп.

Також важливими чинниками в процесі відбору кількості екіпажу є особисті якості кожного, професійні навички і навіть їхня релігія, національність і стать.

Деякі експерти кажуть, що ідеальним буде екіпаж із 6 осіб. Але якщо група перебуватиме в скрутному становищі й астронавтам потрібно буде голосувати за життєво важливі рішення, то тут проявляються всі плюси непарної кількості членів екіпажу.

Фото: Forbes

За словами Бішоп, потрібно уникати занадто великої кількості членів екіпажу. Це загрожує прояві меншої згуртованості людей.

"Потрібно, щоб у команді було досить багато людей, щоб забезпечити різноманітність, але не так багато, щоб бути частиною групи для кожного окремо стало проблемою", — говорить вона.

За словами Бішоп, згуртованість краща в невеликих групах, тому що взаємозалежність між членами групи більша. Краще почати з великої групи кандидатів, а потім у процесі відбору вибрати мінімум 5 членів екіпажу і можливо розширити групу за рахунок 2-4 людей, каже психологиня.

Дуже схожий процес відбору описав у своїй книзі "Марсіани" письменник-фантаст Кім Стенлі Робінсон, говорить Бішоп. У книзі групу зі 158 кандидатів відправили в Антарктиду, щоб вони побудували базу для зимівлі. У творі йдеться про те, що це стало справжнім випробуванням для людей і багато хто його не витримали.

За словами Бішоп, чим більше зусиль буде витрачено на створення згуртованої групи, яка ідентифікує себе як група і практикує спільну роботу і спільне життя, тим більшою може бути ця група. Але краще, щоб на Марс полетіли не більше дев'яти астронавтів.