Норвежцы не открывали Америку. Ученые поставили точку в спорах о подлинности карты Винланда

Эксперты из Йельского университета провели анализ карты и обнаружили на ней современные чернила.

Карта Винланда представляет собой неизвестную карту мира, где изображена Америка, как большой остров Винланд к западу от Гренландии. На протяжении долгого времени подлинность карты ставилась под сомнение, но новое исследования поставило точку в спорах, пишет Daily Mail.

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Исследователи из Йельского университета доказали, что карта, которая предположительно была создана в 15 веке, содержит соединения титана в чернилах, впервые произведенных в 1920-х годах.

"Карта Винланда является подделкой, в этом нет никаких сомнения. Новый анализ должен поставить точку в спорах", – говорит Рэймонд Клеменс из Библиотеки редких книг и рукописей Йельского университета, где хранится карта.

Также исследование показало, что автор подделки создавал ее намеренно. В Йельский университет карта попала в 1965 году. Тогда ученые решили, что она принадлежит норвежцам, которые могли оказаться первооткрывателями Нового Света, а не Христофор Колумб.

Несмотря на это, карта всегда вызывала сомнения о своей подлинности. Предыдущие исследования также показывали следы современных чернил на карте.

Последний анализ предоставил самые четкие доказательства того, что карта поддельная.

Во-первых, на карте Винланда отсутствуют сложные орнаменты, которые были характерными для других средневековых карты.

Для того, чтобы узнать состав чернил, команда использовала рентгенофлуоресцентную спектрометрию, которая не разрушает чернила при анализе.

Известно, что средневековые писцы использовали железо-галловые или орешковые чернила. В их состав входил сульфат железа, порошок из галловых орешков и связующего вещества.

[ + – ] Исследователи из Йельского университета обнаружили, что карта из 15 века, содержит соединение титана (синего цвета) в чернилах. Фото: yale.edu

Анализ же чернил на карте Винланда практически не показал наличия железа, серы или меди. Вместо этого сканирование показало присутствие титана в чернилах.

Сканирование показало, что в чернилах содержится не только высокий уровень титана, но и бария. По мнению ученых, именно это является самым убедительным доказательством подделки.

Первые коммерчески производимые в 1920-х годах титановые пигменты содержали диоксид титана и сульфат бария.

Самой ранней из известных карт мира считается Вавилонская карта, датируемая примерно 600 г. до н.э. На карту был нанесен город Вавилон, который представлял собой большой прямоугольник, разделенный пополам другим прямоугольников – рекой Евфрат. Рядом с городом обозначены несколько соседних городов, и все это окружено кольцом с надписью "Соленое море". За ним лежат восемь островов, населенных мифическими существами.

Вавилонская карта является редким экземпляром, где карта была нанесена на глиняную табличку.

"Самые древние глиняные карты – это масштабные изображения небольших территорий, показывающих возделываемые поля, и конечно, частные владения", – говорит автор книги "Карты, изменившие мир" Джон Кларк.