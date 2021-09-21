Норвежці не відкривали Америку. Учені поставили крапку в суперечках про справжність карти Вінланда

Експерти з Єльського університету провели аналіз карти і зафіксували на ній сучасні чорнила.

Карта Вінланда є невідомою картою світу, де зображена Америка, як великий острів Вінланд на захід від Гренландії. Протягом довгого часу справжність картки ставилася під сумнів, але нове дослідження поставило крапку в суперечках, пише Daily Mail.

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Дослідники з Єльського університету довели, що карта, яка, ймовірно, була створена в 15 столітті, містить сполуки титану в чорнилі, вперше виготовлені в 1920-х роках.

"Карта Вінланда є підробкою, в цьому немає ніяких сумнівів. Новий аналіз повинен поставити крапку в суперечках", — говорить Реймонд Клеменс із Бібліотеки рідкісних книг і рукописів Єльського університету, де зберігається карта.

Також дослідження показало, що автор підробки створював її навмисно. В Єльський університет карта потрапила в 1965 році. Тоді вчені вирішили, що вона належить норвежцям, які могли опинитися першовідкривачами Нового Світу, а не Христофор Колумб.

Незважаючи на це, карта завжди викликала сумніви про свою автентичність. Попередні дослідження також показували сліди сучасних чорнил на карті.

Фото: карт Винланда

Останній аналіз надав найбільш чіткі докази того, що карта підроблена.

По-перше, на карті Вінланда відсутні складні орнаменти, які були характерними для інших середньовічних карт.

Для того, щоб дізнатися про склад чорнил, команда використовувала рентгенофлуоресцентну спектрометрію, яка не руйнує чорнило під час аналізу.

Відомо, що середньовічні переписувачі використовували залізо-галові чорнила. До їх складу входив сульфат заліза, порошок із галових горішків і сполучної речовини.

[ + – ] Дослідники з Єльського університету з'ясували, що карта з 15 століття, містить сполуки титану (синього кольору) в чорнилі. Фото: карт Винланда

Аналіз же чорнила на мапі Вінланда практично не показав наявності заліза, сірки або міді. Замість цього сканування показало присутність титану в чорнилі.

Сканування показало, що в чорнилі міститься не тільки високий рівень титану, але й барію. На думку вчених, саме це є найпереконливішим доказом підробки.

Перші комерційно вироблені в 1920-х роках титанові пігменти містили діоксид титану і сульфат барію.

Найбільш ранньою з відомих карт світу вважається Вавилонська карта, що датується приблизно 600 р. до н. е. На карту було нанесене місто Вавилон, яке являло собою великий прямокутник, розділений навпіл іншим прямокутником — рікою Євфрат. Поруч із містом позначені кілька сусідніх міст, і все це оточене кільцем із написом "Солоне море". За ним лежать вісім островів, населених міфічними істотами.

Вавилонська карта є рідкісним екземпляром, де карта була нанесена на глиняну табличку.

"Найдавніші глиняні карти — це масштабні зображення невеликих територій, що показують оброблювані поля, і звичайно, приватні володіння", — говорить автор книги "Карти, що змінили світ" Джон Кларк.