Содом и Гоморра. Найдены доказательства, что удар из космоса уничтожил библейский город

По словам археологов, древний город в долине реки Иордан разрушил взрыв метеорита в атмосфере.

Исследуя территорию, археологи нашли остатки керамики и строительных материалов, которые расплавились под действием чрезвычайно высоких температур. Ученые пришли к выводу, что город Талль-эль-Хаммам, который ассоциируют с библейским Содомом, был разрушен в результате взрыва в воздухе 3650 лет назад, сообщает Scitechdaily

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Тысячи лет назад назад город Талль-эль-Хаммам был на пике своего рассцвета. Расположенное на возвышенности в южной части долины реки Иордан, к северо-востоку от Мертвого моря, поселение было крупнейшим постоянно заселенным городом бронзового века. Город он был в 10 раз больше Иерусалима.

На этой территории археологи находят свидетельства культур из разных исторических эпох. Но один слой, который относится к бронзовому веку, привлек внимание археологов тем, что в нем нашли обугленные и расплавленные керамику и строительные материалы. Все это указывало на аномально высокую температуру, которая была намного выше, чем использовали производители того времени.

"У нас были доказательства того, что температура превышала 2000 градусов по Цельсию", — говорит Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Фото: SciTechDaily

Как Тунгусский метеорит

"Здесь имеются свидетельства большого космического взрыва в воздухе недалеко от города Талль-эль-Хаммам", — говорит Кеннетт. "Этот взрыв похож на взрыв Тунгусского метеорита".

По словам ученого, в результате взрыва Талль-эль-Хаммам был полностью разрушен. Дополнительное доказательство взрыва также нашли в результате анализа почвы, где были обнаружены крошечные сферические образования, богатые железом и кварцем.

"Я считаю, что одно из главных открытий — это ударный кварц. Это песчинки, содержащие трещины, которые образуются только под очень высоким давлением", — говорит Кеннетт.

Взрыв в воздухе может также объяснить аномально высокие концентрации соли, обнаруженные здесь.

"Соль выбрасывалась из-за высокого давления при ударе", — говорит Кеннетт о метеорите, который, вероятно, распался при входе в атмосферу Земли. "И возможно, удар частично задел Мертвое море, которое богатое солью". Берега Мертвого моря также богаты солью, поэтому удар мог распределить эту соль повсюду.

По словам ученых, соленая почва могла быть причиной того, что жители забросили города в нижней части долины реки Иордан. На этих прежде плодородных землях ничего не могло расти.

Так Содом или нет?

Ученые спорят, является ли Талль-эль-Хамман библейским городом Содом, одним из двух городов в Ветхом Завете, которые были разрушены Богом из-за того, что их жители стали грешниками.

Одного из жителей, Лота, и его жену спасли ангелы, которые приказали не оглядывается, когда они будут уходить. Но жена Лота не послушалась и превратилась в соляной столб. Тем временем с неба упали огонь и сера, были разрушены несколько городов. Это звучит как свидетельство очевидца падения метеорита, говорят ученые.

"Все это согласуется с космическим взрывом в воздухе", — говорит Кеннетт, — "но нет научных доказательств того, что этот разрушенный город действительно является Содомом из Ветхого Завета".