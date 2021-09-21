Содом і Гоморра. Знайдені докази, що удар з космосу знищив біблійне місто

За словами археологів, древнє місто в долині річки Йордан зруйнував вибух метеорита в атмосфері.

Досліджуючи територію, археологи знайшли залишки кераміки та будівельних матеріалів, які розплавилися під дією надзвичайно високих температур. Учені дійшли висновку, що місто Талль-ель-Хаммам, яке асоціюють з біблійним Содомом, було зруйноване в результаті вибуху в повітрі 3650 років тому, повідомляє Scitechdaily

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Тисячі років тому місто Талль-ель-Хаммам було на піку свого розквіту. Розташоване на височині в південній частині долини річки Йордан, на північний схід від Мертвого моря, поселення було найбільшим постійно заселеним містом бронзового століття. Місто було в 10 разів більше за Єрусалим.

На цій території археологи знаходять залишки культур з різних історичних епох. Але один шар, який відноситься до бронзового віку, привернув увагу археологів тим, що в ньому знайшли обвуглені і розплавлені кераміку і будівельні матеріали. Усе це вказувало на аномально високу температуру, яка була набагато вищою, ніж використовували виробники того часу.

"У нас були докази того, що температура перевищує 2000 градусів за Цельсієм", — говорить Джеймс Кеннетт з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Фото: SciTechDaily

Як Тунгуський метеорит

"Тут є свідчення великого космічного вибуху в повітрі недалеко від міста Талль-ель-Хаммам", — говорить Кеннетт. "Цей вибух схожий на вибух Тунгуського метеорита".

За словами вченого, у результаті вибуху Талль-ель-Хаммам було повністю зруйноване. Додаткове підтвердження вибуху також знайшли в результаті аналізу грунту, де були виявлені крихітні сферичні утворення, багаті залізом і кварцом.

"Я вважаю, що одне з головних відкриттів — це ударний кварц. Це піщинки, що містять тріщини, які утворюються тільки під дуже високим тиском", — говорить Кеннетт.

Вибух у повітрі може також пояснити аномально високі концентрації солі, виявлені тут.

"Сіль викидалася через високий тиск при ударі", — говорить Кеннетт про метеорит, який, ймовірно, розпався при вході в атмосферу Землі. "І можливо, удар частково зачепив Мертве море, яке багате на сіль". Береги Мертвого моря також багаті на сіль, тому удар міг розподілити цю сіль всюди.

За словами вчених, солоний грунт міг бути причиною того, що жителі закинули міста в нижній частині долини річки Йордан. На цих перш родючих землях нічого не могло рости.

Так, Содом чи ні?

Учені сперечаються, чи є Талль-ель-Хамман біблійним містом Содом, одним з двох міст у Старому Завіті, які були зруйновані Богом через те, що їхні жителі стали грішниками.

Одного з жителів, Лота, і його дружину врятували ангели, які наказали не оглядатися, коли вони будуть йти. Але дружина Лота не послухалася, і перетворилася в соляний стовп. Тим часом з неба впали вогонь і сірка, були зруйновані кілька міст. Це звучить як свідчення очевидця падіння метеорита, кажуть учені.

"Усе це узгоджується з космічним вибухом у повітрі", — говорить Кеннетт, — "але немає наукових доказів того, що це зруйноване місто дійсно є Содом зі Старого Завіту".