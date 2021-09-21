Китайская Атлантида. Археологи изучают тысячелетний "Город Льва", ушедший под воду (фото)

Затонувший древний город сохранился почти в первозданном виде на дне водохранилища.

Археологи изучают древний город в Китае, который оказался на дне искусственного озера. Об этом сообщает Express.

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Легенды о затонувшем городе Атлантиде встречаются в древних текстах на протяжении многих столетий. Упоминания об Атлантиде были найдены в трудах Платона, написанных около 360 г. до н.э.

Атлантида – это всего лишь миф, тем не менее любители этой легенды могут найти некое утешение в затонувшем китайском "Городе Льва".

Древний город, чьей возраст составляет около 1 тыс. лет, был затоплен в конце 50-х годов, когда в Китае была построена первая гидроэлектростанция. Таким образом древний город оказался на дне водохранилища недалеко от озера Цяньдао.

Фото: Smithsonian Magazine

Лу Шанлян с оператором Ву Лисином объединились, чтобы исследовать и создать 3D-модели подводного города. Как известно, он был построен между 25 и 200 г. н.э., и являлся одним из самых могущественных городов Китая, сохраняя свой статус на протяжении столетий.

Китайские власти в 2014 году разрешили проводить подводные экскурсии, когда поняли, что город все еще остается в нетронутом состоянии.

В это же время, Шанлян и Лисин смогли создать первое трехмерное изображение города.

Фото: Smithsonian Magazine

"Для того, чтобы получить максимальное количество данных, нам приходится кружить вокруг каждого объекта, делая множество фотографий с разных ракурсов. Затем мы загружаем фотографии в компьютерную программу", – говорит Лисин.

Двум энтузиастам удалось создать трехмерные изображения древней каменной кладки, а также огромных статуй львов и других скульптур. Большая часть впечатляющей архитектуры города считается жемчужиной китайской архитектуры.

Фото: Smithsonian Magazine

Известно, что город был окружен городскими стенами, имел широкие улицы и 265 арок. "Город Льва" достиг своего расцвета между 1368 и 1644 годами, когда династия Мин правила Китаем. Богатство города очевидно даже сейчас: он имел целых пять въездных ворот и шесть главных улиц, вымощенных камнем.

Несмотря на такое архитектурное богатство древний город был затоплен в 1959 году. Теперь он находится на глубине почти 40 метров.

Самым древним затопленным городом считается Павлопетри, расположенный на южном побережье Лаконии в Греции. Ученые предполагают, что город ушел под воду около 5 тыс. лет назад.

Очень ценный археологический объект был открыт в 1967 году.

"Открытие уникально тем, что мы нашли на морском дне почти целый город с улицами, зданиями, садами, гробницами и религиозными объектами", – Джон Хендерсон из Ноттингемского университета.