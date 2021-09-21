Китайська Атлантида. Археологи вивчають тисячолітнє "Місто Лева", яке пішло під воду (фото)

Затонуле стародавнє місто збереглося майже в первозданному вигляді на дні водосховища.

Археологи вивчають древнє місто в Китаї, яке опинилося на дні штучного озера. Про це повідомляє Express.

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Легенди про затонуле місто Атлантиду зустрічаються в древніх текстах протягом багатьох століть. Згадки про Атлантиду були знайдені в працях Платона, написаних близько 360 р. до н.е.

Атлантида — це всього лише міф, проте любителі цієї легенди можуть знайти якусь розраду в затонулому китайському "Місті Лева".

Стародавнє місто, чий вік становить близько 1 тис. років, було затоплене в кінці 50-х років, коли в Китаї була побудована перша гідроелектростанція. Таким чином стародавнє місто опинилося на дні водосховища недалеко від озера Цяньдао.

Фото: Smithsonian Magazine

Лу Шанлян з оператором Ву Лісіном об'єдналися, щоб досліджувати і створити 3D-моделі підводного міста. Як відомо, воно було побудоване між 25 і 200 р. н.е., і було одним з наймогутніших міст Китаю, зберігаючи свій статус протягом століть.

Китайська влада у 2014 році дозволила проводити підводні екскурсії, коли зрозуміла, що місто все ще залишається в недоторканому стані.

У цей же час Шанлян і Лісін змогли створити перше тривимірне зображення міста.

Фото: Smithsonian Magazine

"Для того, щоб отримати максимальну кількість даних, нам доводиться кружляти навколо кожного об'єкта, роблячи безліч фотографій з різних ракурсів. Потім ми завантажуємо фотографії в комп'ютерну програму", — говорить Лісін.

Двом ентузіастам вдалося створити тривимірні зображення древньої кам'яної кладки, а також величезних статуй левів та інших скульптур. Велика частина приголомшливої архітектури міста вважається перлиною китайської архітектури.

Фото: Smithsonian Magazine

Відомо, що місто було оточене міськими стінами, мало широкі вулиці і 265 арок. "Місто Лева" досягло свого розквіту між 1368 і 1644 роками, коли династія Мін правила Китаєм. Багатство міста очевидне навіть зараз: воно мало цілих п'ять в'їзних воріт і шість головних вулиць, вимощених каменем.

Незважаючи на таке архітектурне багатство, стародавнє місто було затоплене в 1959 році. Тепер воно на глибині майже 40 метрів.

Найдавнішим затопленим містом вважається Павлопетрі, розташоване на південному узбережжі Лаконії в Греції. Учені припускають, що місто пішло під воду близько 5 тис. років тому.

Дуже цінний археологічний об'єкт був відкритий у 1967 році.

"Відкриття унікальне тим, що ми знайшли на морському дні майже ціле місто з вулицями, будинками, садами, гробницями і релігійними об'єктами", — Джон Гендерсон з Ноттінгемського університету.