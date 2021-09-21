С самого начала Марс был обречен превратиться в безжизненную пустыню, – ученые

Красная планета всегда была слишком мала, чтобы удержать на поверхности океаны, реки и озера.

В новом исследовании говорится, что Марс был обречен стать пустынной планетой из-за своего небольшого размера, сообщает space.com

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Из данных полученных марсоходами Curiosity и Perseverance, ученые узнали, что в далеком прошлом на поверхности Марса были озера, реки, и, возможно, даже огромный океан, который занимал большую часть его северного полушария.

Но эта вода почти полностью исчезла примерно 3,5 миллиарда лет назад, вместе с большей частью марсианской атмосферы. По мнению ученых, это произошло после того, как Красная планета потеряла свое магнитное поле, которое защищало атмосферу Марса от разрушения заряженными частицами, исходящими от Солнца.

Но в новом исследовании говорится, что также Марс имеет слишком небольшой размер, чтобы удерживать воду на поверхности в течение длительного времени.

"Марс был обречен с самого начала", — говорит Кун Ван из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. "Вероятно, существует определенный размер у каменистых планет, который позволяет удерживать достаточно воды, чтобы обеспечить обитаемость и тектоническое движение плит. И у Марса он меньше".

Группа ученых изучила 20 метеоритов с Марса, которые они выбрали как репрезентативные для основного состава Красной планеты. Ученые измерили содержание различных изотопов калия в этих породах, возраст которых варьировался от 200 миллионов до четырех миллиардов лет.

Ученые использовали калий, в качестве индикатора для более "летучих", легко испаряемых, элементов и соединений, таких как вода, которая переходит в газообразную форму при относительно низких температурах. Они обнаружили, что Марс потерял значительно больше летучих веществ во время своего образования, чем Земля, которая примерно в девять раз крупнее, чем Красная планета. Но Марс лучше удерживал свои летучие вещества, чем, например, Луна, которая намного меньше и более пустынная, чем Красная планета.

"Причина гораздо более низкого содержания летучих элементов и их соединений на дифференцированных планетах, где есть кора мантия и ядро, чем в простых недифференцированных метеоритах, была давним вопросом", — говорит соавтор исследования Катарина Лоддерс из Университета Вашингтона.

"То, что была обнаружена взаимосвязь между изотопным составом калия и гравитацией планеты — это новое открытие с важными значениями, которые определяют, когда и как дифференцированные планеты получали и теряли свои летучие вещества", — говорит Лоддерс.

Ученые говорят, что существует очень ограниченный диапазон размеров планет, чтобы иметь достаточно воды, но не слишком много, чтобы создать пригодную для жизни среду на поверхности.

Но ученые считают, что современный Марс, по-прежнему поддерживает потенциально поддерживающие жизнь подземные водоносные горизонты. А такие спутники как Европа у Юпитера, и Энцелад у Сатурна, имеют огромные, возможно, поддерживающие жизнь, океаны под своими покрытыми льдом поверхностями.