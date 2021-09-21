Із самого початку Марс був приречений перетворитися на мертву пустелю, — вчені

Червона планета завжди була занадто мала, щоб утримати на поверхні океани, річки й озера.

У новому дослідженні йдеться, що Марс був приречений стати пустельною планетою через свій невеликий розмір, повідомляє space.com.

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З даних отриманих марсоходами Curiosity та Perseverance, вчені дізналися, що в далекому минулому на поверхні Марса були озера, річки, і, можливо, навіть величезний океан, який займав велику частину його північної півкулі.

Але ця вода майже повністю зникла приблизно 3,5 мільярди років тому, разом із більшою частиною марсіанської атмосфери. На думку вчених, це сталося після того, як Червона планета втратила своє магнітне поле, яке захищало атмосферу Марса від руйнування зарядженими частинками, що виходять від Сонця.

Але в новому дослідженні йдеться, що також Марс має дуже невеликий розмір, щоб утримувати воду на поверхні протягом тривалого часу.

"Марс був приречений із самого початку", — говорить Кун Ван з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі. "Ймовірно, існує певний розмір у кам'янистих планет, який дозволяє утримувати достатньо води, щоб забезпечити населеність і тектонічний рух плит. І в Марса він менший".

Група вчених вивчила 20 метеоритів із Марса, які вони вибрали як репрезентативні для основного складу Червоної планети. Вчені виміряли вміст різних ізотопів калію в цих породах, вік яких варіювався від 200 мільйонів до чотирьох мільярдів років.

Вчені використовували калій, як індикатор для більш "летючих", які легко випаровуються, елементів і сполук, таких як вода, яка переходить в газоподібну форму за відносно низьких температур. Вони з'ясували, що Марс втратив значно більше летючих речовин під час свого утворення, ніж Земля, яка приблизно в дев'ять разів більша, ніж Червона планета. Але Марс краще утримував свої летючі речовини, ніж, наприклад, Місяць, яка набагато менше і більш пустельна, ніж Червона планета.

"Причина набагато більш низький вміст летючих елементів і їхніх з'єднань на диференційованих планетах, де є кора мантія і ядро, ніж у простих недиференційованих метеоритах, була давнім питанням", — говорить співавтор дослідження Катаріна Лоддерс з Університету Вашингтона.

"Те, що був зафіксований взаємозв'язок між ізотопним складом калію і гравітацією планети — це нове відкриття з важливими значеннями, які визначають, коли і як диференційовані планети отримували і втрачали свої летючі речовини", — говорить Лоддерс.

Учені говорять, що існує дуже обмежений діапазон розмірів планет, щоб мати достатньо води, але не дуже багато, щоб створити придатне для життя середовище на поверхні.

Але вчені вважають, що сучасний Марс, як і раніше підтримує підземні водоносні горизонти, які потенційно підтримують життя. А такі супутники як Європа у Юпітера, і Енцелад у Сатурна, мають величезні океани, які можливо, підтримують життя, під своїми покритими льодом поверхнями.