Туры на орбиту. SpaceX заявляет, что может строить исключительно туристические корабли Starship

В компании говорят, что космический корабль Starship сможет за один раз отправить в космос намного больше людей.

После успешного полета четырех астронавтов-аматоров вокруг Земли в течении трех дней на корабле Crew Dragon от SpaceX, в компании говорят, что на подобные космические путешествия резко вырос спрос, сообщает futurism.com

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"Количество людей, которые обращаются в наш отдел продаж растет", — говорит Бенджи Рид, руководитель пилотируемых миссий SpaceX.

Рид говорит, что космический корабль Starship также можно использовать для космического туризма. Масштабная модернизация позволит уместить на борту значительно большее количество пассажиров.

"Мы заинтересованы использовать для туристических миссий в космос и Crew Dragon и Starship", — говорит Рид.

Хотя SpaceX добилась значительного прогресса в разработке космического корабля Starship и его ракеты-носителя Super Heavy, они еще не готовы к выходу на орбиту.

На лето этого года был запланирован испытательный орбитальный полет, но из-за регулирующих органов и прочей бюрократической волокиты, запуск в 2021 году становится более маловероятным.

По словам Рида, компания также рассматривает возможность создания большего количества капсул Crew Dragon для использования в сфере космического туризма, если будет достаточный спрос.