Тури на орбіту. SpaceX заявляє, що може будувати виключно туристичні кораблі Starship

У компанії говорять, що космічний корабель Starship зможе за один раз відправити в космос набагато більше людей.

Після успішного польоту чотирьох астронавтів-аматорів навколо Землі протягом трьох днів на кораблі Crew Dragon від SpaceX у компанії говорять, що на подібні космічні подорожі різко виріс попит, повідомляє futurism.com

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"Кількість людей, які звертаються в наш відділ продажів, зростає", — говорить Бенджі Рід, керівник пілотованих місій SpaceX.

Рід каже, що космічний корабель Starship також можна використовувати для космічного туризму. Масштабна модернізація дозволить вмістити на борту значно більшу кількість пасажирів.

"Ми зацікавлені використовувати для туристичних місій у космос і Crew Dragon, і Starship", — говорить Рід.

Хоча SpaceX домоглася значного прогресу в розробці космічного корабля Starship і його ракети-носія Super Heavy, вони ще не готові до виходу на орбіту.

На літо цього року був запланований випробувальний орбітальний політ, але через органи-регулятори та іншу бюрократичну тяганину запуск у 2021 році стає більш малоймовірним.

За словами Ріда, компанія також розглядає можливість створення більшої кількості капсул Crew Dragon для використання у сфері космічного туризму, якщо буде достатній попит.