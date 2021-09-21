Бюджет по цене скафандра от NASA. Кабмин одобрил Государственную космическую программу

Предполагается, что программа позволит Украине разрабатывать собственные технологии и учувствовать в освоении Луны. Для реализации космических проектов планируют создать 2 тысячи рабочих мест.

Кабинет Министров одобрил проект Государственной космической программы на 2021-2025 годы. Ожидается, что документ позволит Украине начать разработку новых технологий, а также принимать участие в международных космических проектах.

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Согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина, на финансирование госпрограммы из бюджета будет выделено 15 млрд гривен. Далее проект будет передан на рассмотрение Верховной Радой.

Принятая госпрограмма предусматривает создание собственной системы космического наблюдения с помощью орбитальных аппаратов. Также государство планирует создать необходимые условия для разработки ракетно-космической техники, а также новых технологий для международных проектов, среди которых исследование Луны.

Кроме этого, программа предусматривает создание стартап-акселератора для коммерциализации украинских разработок в космической сфере.

Большое внимание в документе уделяется привлечению частных и международных инвестиций.

В рамках новой госпрограммы планируется создать 2 тысячи рабочих мест.

Освоение Луны, NASA и программа Artemis

В 2018 году космическое агентство Украины и Еврокомиссия подписали Соглашение о сотрудничестве. Новая госпрограмма предполагает комплексное обновление украинского космического законодательства, чтобы привести его в соответствие с международным правом и законами ЕС. В свою очередь, обновление законодательства поможет Украине заняться совместными проектами и разработками в рамках программы ЕС "Горизонт-Европа", а также более тесно сотрудничать с ЕКА и NASA.

Сотрудничество с американским агентством NASA возможно в рамках программы Artemis. Украина присоединилась к этой программе NASA еще в 2020 году, инициатива предполагает совместное исследование Луны, Марса, комет и астероидов.

[ + – ] Сотрудничество с NASA возможно в рамках программы Artemis

Таким образом Украина присоединилась к США, Великобритании, Италии, Канаде, Австралии, Японии, ОАЭ и Люксембургу. Соглашение до сих пор не подписали Россия и Китай, эти страны считают, что договор – это попытка США навязать свои правила в космосе.

Так называемое "соглашение Артемиды" призвано обновить договор о космосе 1967 года, который до сих пор определяет основные принципы освоения космоса. В документе существует много пробелов, а также он все больше устаревает, учитывая темпы развития космических технологий.

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Пару соток на Луне. Чем будут заниматься украинские ученые в лунной программе NASA Artemis

Еще одним важным шагом, наравне с "соглашением Артемиды", стало снятие запрета на осуществление космической деятельности частным предприятиям. Документ был принят Кабмином в феврале 2020 года, открывая украинским Илонам Маскам дорогу в космическую отрасль.

Правда, чтобы стать полноценной участницей международных программ Украине необходим бюджет намного больше 15 млрд гривен (562 млн долларов). Например, бюджет NASA на 2021 год составляет 23,3 млрд долларов, ЕКА – 6,5 млрд евро, Британского космического агентства – 20 млн фунтов.

Для сравнения — лишь на разработку нового скафандра для астронавтов, которые полетят на Луну в 2024 году, Американское космическое агентство потратило около 500 млн долларов.