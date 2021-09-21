Бюджет за ціною скафандра від NASA. Кабмін схвалив Державну космічну програму

Передбачається, що програма дозволить Україні розробляти власні технології і брати участь в освоєнні Місяця. Для реалізації космічних проєктів планують створити 2 тисячі робочих місць.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Державної космічної програми на 2021-2025 роки. Очікується, що документ дозволить Україні розпочати розробку нових технологій, а також брати участь у міжнародних космічних проєктах.

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Згідно з документом, опублікованим на сайті Кабміну, на фінансування держпрограми з бюджету буде виділено 15 млрд гривень.

Ухвалена держпрограма передбачає створення власної системи космічного спостереження за допомогою орбітальних апаратів. Також держава планує створити необхідні умови для розробки ракетно-космічної техніки, а також нових технологій для міжнародних проєктів, серед яких дослідження Місяця.

Крім цього, програма передбачає створення стартап-акселератора для комерціалізації українських розробок у космічній сфері.

Велика увага в документі приділяється залученню приватних і міжнародних інвестицій.

У межах нової держпрограми планується створити 2 тисячі робочих місць.

Освоєння Місяця, NASA та програма Artemis

У 2018 році космічне агентство України та Єврокомісія підписали Угоду про співробітництво. Нова держпрограма передбачає комплексне оновлення українського космічного законодавства, щоб погодити його з міжнародним правом і законами ЄС. Зі свого боку, оновлення законодавства допоможе Україні зайнятися спільними проєктами і розробками в межах програми ЄС "Горизонт-Європа", а також тісніше співпрацювати з ЄКА та NASA.

Співпраця з американським агентством NASA можлива в межах програми Artemis. Україна приєдналася до цієї програми NASA ще в 2020 році, ініціатива передбачає спільне дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів.

[ + – ] Співпраця з NASA можлива в межах програми Artemis

Так Україна приєдналася до США, Великобританії, Італії, Канади, Австралії, Японії, ОАЕ та Люксембургу. Угоду досі не підписали Росія і Китай, ці країни вважають, що договір — це спроба США нав'язати свої правила в космосі.

Так звана "угода Артеміди" покликана відновити договір про космос 1967 року, який досі визначає основні принципи освоєння космосу. У документі існує багато прогалин, а також він все більше застаріває, враховуючи темпи розвитку космічних технологій.

Ще одним важливим кроком, нарівні з "угодою Артеміди", стало зняття заборони на здійснення космічної діяльності приватним підприємствам. Документ був ухвалений Кабміном у лютому 2020 року, відкриваючи українським Ілонам Маскам дорогу в космічну галузь.

Щоправда, щоб стати повноцінною учасницею міжнародних програм України необхідний бюджет набагато більше 15 млрд гривень (562 млн доларів). Наприклад, бюджет NASA на 2021 рік становить 23,3 млрд доларів, ЄКА — 6,5 млрд євро, Британського космічного агентства — 20 млн фунтів.

Для порівняння — лише на розробку нового скафандра для астронавтів, які полетять на Місяць у 2024 році, Американське космічне агентство витратило майже 500 млн доларів.