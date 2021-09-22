На скорости 33800 км/ч. В день равноденствия рядом с Землей пролетит крупный астероид

Астероид, в два раза превышающий Монумент Независимости в Киеве, пролетит мимо нашей планеты.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, астероид 2021 NY1, пролетит мимо нашей планеты в среду, 22 сентября, на расстоянии 1 560 000 км, пишет Livescience.

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В NASA следят за всеми околоземными объектами, которые приближаются к Земле, на случай если их орбита изменится. Этот астероид также считается околоземным, поскольку он пролетит на расстоянии примерно 193 миллионов километров от Солнца.

Астероид 2021 NY1 — это камень огромных размеров. Его диаметр составляет от 130 до 300 метров или от двух до пяти Монументов Независимости в Киеве. Астероид летит со скоростью примерно 33800 км/ч.

Но самым близким астероидом, который приближался к Земле сейчас считается космический объект под названием 2020 QG, который 16 августа 2020 года пролетел всего 2950 километрах над Индийским океаном. Еще ни один астероид не был так близко к нашей планете, не сгорев в атмосфере и столкнувшись с Землей.

NASA продолжает следить за всеми подобными космическими камнями, ведь их орбита может измениться и они могут представлять угрозу для человечества.

Изучая характеристики таких астероидов можно узнать больше о ранней истории нашей Солнечной системы, поскольку большинство из них являются каменными осколками, возникшими в то время.

Самым большим астероидом, который сейчас считается карликовой планетой, является Церера, которая вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. В отличие от большинства "местных жителей", Церера имеет сферическую форму, ее радиус составляет 473 километра. Это был первый в истории астероид, который обнаружили земные астрономы. Это сделал Джузеппе Пиацци в 1801 году.