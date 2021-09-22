На швидкості 33800 км/год. У день рівнодення поруч із Землею пролетить великий астероїд

Астероїд, що у два рази перевищує Монумент Незалежності в Києві, пролетить повз нашу планету.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, астероїд 2021 NY1, пролетить повз нашу планету в середу, 22 вересня, на відстані 1 560 000 км, пише Livescience.

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У NASA стежать за всіма навколоземними об'єктами, які наближаються до Землі, на випадок якщо їхня орбіта зміниться. Цей астероїд також вважається навколоземним, оскільки він пролетить на відстані приблизно 193 мільйони кілометри від Сонця.

Астероїд 2021 NY1 — це камінь величезних розмірів. Його діаметр становить від 130 до 300 метрів, або від двох до п'яти монументів Незалежності в Києві. Астероїд летить зі швидкістю приблизно 33800 км/год.

Але найближчим астероїдом, який наближався до Землі, наразі вважається космічний об'єкт під назвою 2020 QG, який 16 серпня 2020 року пролетів усього 2950 кілометрів над Індійським океаном. Ще жоден астероїд не був так близько до нашої планети, не згорівши в атмосфері і зіткнувшись із Землею.

NASA продовжує стежити за всім подібним космічним камінням, адже їхня орбіта може змінитися і вони можуть становити загрозу для людства.

Вивчаючи характеристики таких астероїдів, можна дізнатися більше про ранню історію нашої Сонячної системи, оскільки більшість з них є кам'яними осколками, що виникли в той час.

Найбільшим астероїдом, який зараз вважається карликовою планетою, є Церера, що обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером у поясі астероїдів. На відміну від більшості "місцевих жителів", Церера має сферичну форму, її радіус становить 473 кілометри. Це був перший в історії астероїд, який виявили земні астрономи. Це зробив Джузеппе Піацці в 1801 році.