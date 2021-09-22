Ученые нашли причину рекордной озоновой дыры над Арктикой

Исследователи говорят, что над Арктикой озоновые дыры – это редкое явление, но в будущем все может измениться.

Новое исследование показало, что большая озоновая дыра в небе над Арктикой в 2020 году появилась из-за рекордно низких температуры зимой в северной части Тихого океана. Об этом сообщает Science Alert.

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Огромная дыра закрылась ранней весной, но ученые предполагают, что это было не последнее ее появление.

С помощью спутниковых данных и компьютерного моделирования, исследователи выяснили, что высокая температура моря в северной части Тихого океана может снизить температуру западных ветров в Арктике. Такие ветры наблюдаются с зимы до весны и могут вызывать образования полярных стратосферных облаков. На Северном и Южном полюсах облака в стратосфере являются ключевым компонентом, разрушающим озоновый слой.

"Рекордная потеря озонового слоя в Арктике весной 2020 года указывает на то, что на сегодняшний день озоноразрушающих веществ в атмосфере все еще достаточно для того, чтобы вызвать серьезное истощение озонового слоя. Также результаты указывают, что ситуация может повториться в ближайшем будущем, если температурные аномалии или другие погодные процессы будут достаточно сильными", – говорит ученый-океанолог Юн Юнь Ху из Пекинского университета в Китае.

Обычно каждую весну озоновые дыры образуются над Антарктидой, но арктический озоновый слой обычно более устойчив.

Планетарные волны или волны Россби, образующиеся в атмосферах планет и в океанах, намного сильнее в северном полушарии, чем в южном. Это говорит о том, что зимние ветры обычно слишком теплые для формирования полярных облаков в стратосфере.

Но если температура воды в северной части Тихого океана становится теплее, чем обычно, некоторые планетарные волны ослабевают, в результате чего снижается температура стратосферного полярного вихря.

По словам ученых, именно это и произошло весной 2020 года. Тогда исследователи зафиксировали растущую озоновую дыру над Арктикой, а также ослабление планетарной волны.

Отметим, что озоновый слой – это слой газа в верхних слоях атмосферы, который защищает людей и жизнь в целом от опасного ультрафиолетового излучения. Несмотря на то, что озон в незначительных количествах содержится во всех слоях атмосферы, его большая часть находится в стратосфере, расположенной от 10 до 50 км над поверхностью Земли.

Впервые ученые обнаружили, что озоновый слой Земли истощается в 1970-х годах.